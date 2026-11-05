Эрдоган после встречи с Зеленским хочет обсудить с Путиным завершение войны
Киев • УНН
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным завершение войны после встречи с Зеленским. Турция готовит возможные переговоры сторон.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 ноября заявил, что хочет поговорить с главой кремля владимиром путиным, чтобы обсудить усилия по завершению войны в Украине, после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.
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Турция продолжит свои усилия по завершению войны между россией и Украиной, заявил Эрдоган, выразив намерение провести переговоры с путиным.
"Как Турция, мы делаем все возможное, чтобы проложить путь к миру, и мы продолжим это делать. После нашей встречи с Президентом Зеленским мы теперь хотим обратиться к российской стороне вопроса, проведя переговоры с президентом путиным", – сказал Эрдоган журналистам на обратном рейсе из Южной Кореи.
Вспоминая визит Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в субботу, Эрдоган сказал, что они обсудили важность дипломатических усилий для прекращения войны.
Он сказал, что во время встречи подчеркнул важность реализации дипломатических инициатив путем переговоров.
Эрдоган добавил, что турецкие официальные лица, в частности министр иностранных дел Хакан Фидан, продолжат обсуждение со своими российскими коллегами, чтобы подготовиться к потенциальным переговорам.
Как отмечает Reuters, Эрдоган сказал, что его министр иностранных дел и другие соответствующие должностные лица ведут переговоры с обеими сторонами по поводу возможной встречи между россией и Украиной в Турции, согласно стенограмме его комментариев, опубликованной его офисом в четверг.
На вопрос о возможном разговоре путина и Эрдогана пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют российские СМИ, сказал, что в настоящее время конкретных планов нет, но при необходимости их можно оперативно организовать.