Эрдоган после встречи с Зеленским хочет обсудить с Путиным завершение войны

$45.540.1351.250.19
ukenru
11:54 • 9400 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
11:33 • 12745 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
10:50 • 14505 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
10:39 • 12802 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
09:00 • 15405 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
07:28 • 26300 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 32547 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 30257 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
5 ноября, 05:15 • 25777 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
5 ноября, 02:53 • 31015 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США5 ноября, 03:25 • 20497 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением5 ноября, 04:28 • 20204 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 29109 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 19030 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 18301 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 32512 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 29653 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 30214 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 52097 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 49828 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 10286 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 18733 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 19446 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 22975 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 26073 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
ChatGPT
Социальная сеть
Старлинк

Эрдоган после встречи с Зеленским хочет обсудить с Путиным завершение войны

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным завершение войны после встречи с Зеленским. Турция готовит возможные переговоры сторон.

Эрдоган после встречи с Зеленским хочет обсудить с Путиным завершение войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 ноября заявил, что хочет поговорить с главой кремля владимиром путиным, чтобы обсудить усилия по завершению войны в Украине, после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.

Подробности

Турция продолжит свои усилия по завершению войны между россией и Украиной, заявил Эрдоган, выразив намерение провести переговоры с путиным.

"Как Турция, мы делаем все возможное, чтобы проложить путь к миру, и мы продолжим это делать. После нашей встречи с Президентом Зеленским мы теперь хотим обратиться к российской стороне вопроса, проведя переговоры с президентом путиным", – сказал Эрдоган журналистам на обратном рейсе из Южной Кореи.

Вспоминая визит Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в субботу, Эрдоган сказал, что они обсудили важность дипломатических усилий для прекращения войны.

Он сказал, что во время встречи подчеркнул важность реализации дипломатических инициатив путем переговоров.

Эрдоган добавил, что турецкие официальные лица, в частности министр иностранных дел Хакан Фидан, продолжат обсуждение со своими российскими коллегами, чтобы подготовиться к потенциальным переговорам.

Как отмечает Reuters, Эрдоган сказал, что его министр иностранных дел и другие соответствующие должностные лица ведут переговоры с обеими сторонами по поводу возможной встречи между россией и Украиной в Турции, согласно стенограмме его комментариев, опубликованной его офисом в четверг.

На вопрос о возможном разговоре путина и Эрдогана пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют российские СМИ, сказал, что в настоящее время конкретных планов нет, но при необходимости их можно оперативно организовать.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Южная Корея
Хакан Фидан
Турция
Владимир Зеленский
Украина