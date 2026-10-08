Туреччина попередила, що Чорне море не має стати новим фронтом у російсько-українській війні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у четвер, 8 жовтня, попередив, що російсько-українська війна не повинна перетворити Чорне море на новий фронт, посилаючись на зростання атак на цивільні судна та ризики для судноплавства та продовольчої безпеки. Про це УНН пише з посиланням на Türkiye Today.

Деталі

"Ми ніколи не повинні дозволити Чорному морю перетворитися на новий фронт конфлікту", – сказав Фідан на спільній пресконференції в Анкарі з віцепрем'єр-міністром та міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан.

Фідан сказав, що безпеку Європи не можна розглядати окремо від безпеки, спроможностей та потенціалу Туреччини.

"Перш ніж будуть прийняті постійні підходи в політиці безпеки, кваліфіковано повинні бути проведені обговорення. В іншому випадку може бути надто пізно", – сказав він.

Він сказав, що російсько-українська війна залишається однією з головних загроз регіональній та глобальній стабільності, пише видання.

"З початку війни ми наполегливо працювали, щоб запобігти її поширенню на Чорне море", – сказав Фідан, посилаючись на "ретельне" виконання Туреччиною Конвенції Монтре щодо режиму проток та Чорноморської зернової ініціативи як приклади такого підходу.

Фідан заявив, що війна зараз поширюється на Чорне море, де почастішали атаки на цивільні судна, що створює серйозну загрозу життю, майну, судноплавству та безпеці навколишнього середовища.

"Як країни регіону та міжнародна спільнота, ми ніколи не повинні дозволити Чорному морю перетворитися на новий фронт конфлікту", – сказав Фідан.

Він сказав, що Анкара доносить свої оцінки та попередження з цього питання до обох сторін.

"Зусилля двох країн щодо здобуття військової переваги одна над одною серйозно впливають на безпеку судноплавства в Чорному морі", – сказав Фідан.

Він додав, що також постраждали судна під турецьким прапором, судна, що належать Туреччині, та судна з турецьким екіпажем.

"Ми робимо все можливе, щоб покласти край цій ситуації", – сказав він.

Фідан сказав, що атаки не лише завдають шкоди персоналу та суднам, але й створюють ризики для продовольчої безпеки, особливо коли партії зерна не досягають міжнародних ринків.

"Нам потрібно запобігти цій ситуації", – сказав він.

Меккський пакт

Фідан також заявив, що Туреччина завершила підготовку до подання Меккської оборонної угоди на затвердження парламенту країни, наголосивши, що пакт має оборонний характер.

"Необхідна робота для подання угоди до парламенту завершена", – сказав він.

Фідан сказав, що угода передбачає взаємну оборону, якщо один з її підписантів зазнає нападу.

"Щойно країна, яка є стороною угоди, зазнає нападу, ви підтримуєте її захист. Це не угода про напад", – сказав він.

Він також уточнив, що пакт не дозволяє Туреччині розгортати війська на території іншої країни для здійснення нападу.

Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан підписали пакт про взаємну оборону за зразком НАТО