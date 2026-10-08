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Турция предупредила, что Чёрное море не должно стать новым фронтом в российско-украинской войне

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Глава МИД Турции заявил об увеличении числа атак на гражданские суда и рисках для судоходства и продовольственной безопасности. В то же время Анкара готовит Меккский пакт к ратификации.

Турция предупредила, что Чёрное море не должно стать новым фронтом в российско-украинской войне

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в четверг, 8 октября, предупредил, что российско-украинская война не должна превратить Черное море в новый фронт, сославшись на участившиеся атаки на гражданские суда и риски для судоходства и продовольственной безопасности. Об этом УНН пишет со ссылкой на Türkiye Today.

Детали

"Мы никогда не должны позволить Черному морю превратиться в новый фронт конфликта", – сказал Фидан на совместной пресс-конференции в Анкаре с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.

Фидан сказал, что безопасность Европы нельзя рассматривать отдельно от безопасности, возможностей и потенциала Турции.

"Прежде чем будут приняты постоянные подходы в политике безопасности, необходимо провести квалифицированные обсуждения. В противном случае может быть слишком поздно", – сказал он.

Он сказал, что российско-украинская война остается одной из главных угроз региональной и глобальной стабильности, пишет издание.

"С начала войны мы неустанно работали, чтобы предотвратить ее распространение на Черное море", – сказал Фидан, приведя в качестве примеров такого подхода "тщательное" соблюдение Турцией Конвенции Монтрё о режиме проливов и Черноморской зерновой инициативы.

Фидан заявил, что война сейчас распространяется на Черное море, где участились атаки на гражданские суда, что создает серьезную угрозу жизни, имуществу, судоходству и безопасности окружающей среды.

"Как страны региона и международное сообщество, мы никогда не должны позволить Черному морю превратиться в новый фронт конфликта", – сказал Фидан.

Он сказал, что Анкара доводит свои оценки и предупреждения по этому вопросу до обеих сторон.

"Усилия двух стран по достижению военного превосходства друг над другом серьезно влияют на безопасность судоходства в Черном море", – сказал Фидан.

Он добавил, что также пострадали суда под турецким флагом, суда, принадлежащие Турции, и суда с турецким экипажем.

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец этой ситуации", – сказал он.

Фидан сказал, что атаки не только наносят ущерб персоналу и судам, но и создают риски для продовольственной безопасности, особенно когда партии зерна не достигают международных рынков.

"Нам необходимо предотвратить эту ситуацию", – сказал он.

Мекканский пакт

Фидан также заявил, что Турция завершила подготовку к представлению Мекканского оборонного соглашения на утверждение парламенту страны, подчеркнув, что пакт носит оборонительный характер.

"Необходимая работа для представления соглашения парламенту завершена", – сказал он.

Фидан сказал, что соглашение предусматривает взаимную оборону, если один из его подписантов подвергнется нападению.

"Как только страна, являющаяся стороной соглашения, подвергается нападению, вы поддерживаете ее защиту. Это не соглашение о нападении", – сказал он.

Он также уточнил, что пакт не позволяет Турции размещать войска на территории другой страны для осуществления нападения.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали пакт о взаимной обороне по образцу НАТО07.08.26, 16:37 • 19882 просмотра

Юлия Шрамко

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