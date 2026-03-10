Туреччина попередила Іран, що порушення її повітряного простору є неприйнятним - Reuters
Київ • УНН
Хакан Фідан назвав неприйнятним проліт іранських ракет над Туреччиною. Анкара готова вживати заходів проти цілей, що будуть спрямовані на її територію.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у вівторок, 10 березня, провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Аракчі, під час якої розкритикував Іран за порушення повітряного простору Туреччини. Про це Reuters повідомив обізнаний співрозмовник з турецького Міністерства закордонних справ, пише УНН.
Деталі
За словами співрозмовника, глава МЗС Туреччини заявив Аракчі, що порушення повітряного простору Туреччини іранськими балістичними ракетами є неприйнятним.
Також Фідан наголосив, що Анкара вживатиме заходів проти ракет, націлених на неї.
Співрозмовник зазначив, що іранський міністр сказав Фідану, що Тегеран провів широке розслідування щодо ракет.
Нагадаємо
НАТО посилило свою протиракетну оборону після того, як системи ППО Альянсу збили балістичну ракету, запущену з Ірану в повітряний простір Туреччини. Позиція НАТО залишатиметься на підвищеному рівні, доки не зменшиться загроза від безрозбірливих атак Ірану в регіоні.