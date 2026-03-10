ukenru
Туреччина попередила Іран, що порушення її повітряного простору є неприйнятним - Reuters

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Хакан Фідан назвав неприйнятним проліт іранських ракет над Туреччиною. Анкара готова вживати заходів проти цілей, що будуть спрямовані на її територію.

Туреччина попередила Іран, що порушення її повітряного простору є неприйнятним - Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у вівторок, 10 березня, провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Аракчі, під час якої розкритикував Іран за порушення повітряного простору Туреччини. Про це Reuters повідомив обізнаний співрозмовник з турецького Міністерства закордонних справ, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовника, глава МЗС Туреччини заявив Аракчі, що порушення повітряного простору Туреччини іранськими балістичними ракетами є неприйнятним.

Також Фідан наголосив, що Анкара вживатиме заходів проти ракет, націлених на неї.

Співрозмовник зазначив, що іранський міністр сказав Фідану, що Тегеран провів широке розслідування щодо ракет.

Нагадаємо

НАТО посилило свою протиракетну оборону після того, як системи ППО Альянсу збили балістичну ракету, запущену з Ірану в повітряний простір Туреччини. Позиція НАТО залишатиметься на підвищеному рівні, доки не зменшиться загроза від безрозбірливих атак Ірану в регіоні.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Reuters
Тегеран
Хакан Фідан
Анкара
Туреччина
Іран