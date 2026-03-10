Турция предупредила Иран, что нарушение ее воздушного пространства неприемлемо - Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник, 10 марта, провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, во время которого раскритиковал Иран за нарушение воздушного пространства Турции. Об этом Reuters сообщил осведомленный собеседник из турецкого Министерства иностранных дел, пишет УНН.

Детали

По словам собеседника, глава МИД Турции заявил Аракчи, что нарушение воздушного пространства Турции иранскими баллистическими ракетами неприемлемо.

Также Фидан подчеркнул, что Анкара будет принимать меры против ракет, нацеленных на нее.

Собеседник отметил, что иранский министр сказал Фидану, что Тегеран провел широкое расследование относительно ракет.

Напомним

НАТО усилило свою противоракетную оборону после того, как системы ПВО Альянса сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана в воздушное пространство Турции. Позиция НАТО будет оставаться на повышенном уровне, пока не уменьшится угроза от неизбирательных атак Ирана в регионе.