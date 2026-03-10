Турция предупредила Иран, что нарушение ее воздушного пространства неприемлемо - Reuters

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 778 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 9196 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 16953 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 25494 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37423 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 49348 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 82625 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53037 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58154 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55883 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00 • 18374 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25 • 33640 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 24763 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07 • 20135 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 9882 просмотра
публикации
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 25494 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37423 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 71956 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 75214 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 83379 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Музыкант
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Донецкая область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 4866 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 10063 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 25500 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 33060 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 32739 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136

Турция предупредила Иран, что нарушение ее воздушного пространства неприемлемо - Reuters

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Хакан Фидан назвал неприемлемым пролет иранских ракет над Турцией. Анкара готова принимать меры против целей, которые будут направлены на ее территорию.

Турция предупредила Иран, что нарушение ее воздушного пространства неприемлемо - Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник, 10 марта, провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, во время которого раскритиковал Иран за нарушение воздушного пространства Турции. Об этом Reuters сообщил осведомленный собеседник из турецкого Министерства иностранных дел, пишет УНН.

Детали

По словам собеседника, глава МИД Турции заявил Аракчи, что нарушение воздушного пространства Турции иранскими баллистическими ракетами неприемлемо.

Также Фидан подчеркнул, что Анкара будет принимать меры против ракет, нацеленных на нее.

Собеседник отметил, что иранский министр сказал Фидану, что Тегеран провел широкое расследование относительно ракет.

Напомним

НАТО усилило свою противоракетную оборону после того, как системы ПВО Альянса сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана в воздушное пространство Турции. Позиция НАТО будет оставаться на повышенном уровне, пока не уменьшится угроза от неизбирательных атак Ирана в регионе.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Тегеран
Хакан Фидан
Анкара
Турция
Иран