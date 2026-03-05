НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину
Київ • УНН
НАТО посилило свою протиракетну оборону після того, як системи ППО Альянсу збили балістичну ракету, запущену з Ірану в повітряний простір Туреччини. Позиція НАТО залишатиметься на підвищеному рівні, доки не зменшиться загроза від безрозбірливих атак Ірану в регіоні.
НАТО посилило свою позицію щодо протиракетної оборони після того, як системи ППО Альянсу збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану і прямувала до повітряного простору Туреччини. Про це заявив речник Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі Мартін О'Доннелл, повідомляє The Guardian, передає УНН.
Хоча я не можу вдаватися в подробиці щодо цієї зміни позиції з міркувань оперативної безпеки, це коригування дає Верховному головнокомандувачу ОЗС в Європі саме те, що йому потрібно для захисту Альянсу з огляду на поточну загрозу, і він захистить його
Він додав, що позиція НАТО щодо протиракетної оборони залишатиметься на "підвищеному рівні, доки не зменшиться загроза від безрозбірливих атак Ірану в регіоні".
Коментуючи вчорашнє перехоплення балістичної ракети у Туреччині, О'Доннелл зазначив, що "менш ніж за 10 хвилин" НАТО визначило загрозу ракети, що наближалася, підтвердило її траєкторію, сповістило наземні та морські системи протиракетної оборони та запустило перехоплювач.
Це і є справжня сила
Нагадаємо
5 березня аеропорт у Нахічевані, Азербайджан, зазнав атаки іранським дроном. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.