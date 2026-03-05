НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину

НАТО посилило свою позицію щодо протиракетної оборони після того, як системи ППО Альянсу збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану і прямувала до повітряного простору Туреччини. Про це заявив речник Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі Мартін О'Доннелл, повідомляє The Guardian, передає УНН.

Хоча я не можу вдаватися в подробиці щодо цієї зміни позиції з міркувань оперативної безпеки, це коригування дає Верховному головнокомандувачу ОЗС в Європі саме те, що йому потрібно для захисту Альянсу з огляду на поточну загрозу, і він захистить його