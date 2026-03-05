НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 10989 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 16027 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 40504 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 74841 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 45124 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 41282 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 66506 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25535 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49105 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 79642 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Популярнi новини
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 33810 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 51121 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 51247 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 21968 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 11157 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 22025 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 51191 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 66509 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 76236 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 76584 перегляди
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 5894 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 11193 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 33853 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 41364 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 56470 перегляди
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину

Київ • УНН

 • 12 перегляди

НАТО посилило свою протиракетну оборону після того, як системи ППО Альянсу збили балістичну ракету, запущену з Ірану в повітряний простір Туреччини. Позиція НАТО залишатиметься на підвищеному рівні, доки не зменшиться загроза від безрозбірливих атак Ірану в регіоні.

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину

НАТО посилило свою позицію щодо протиракетної оборони після того, як системи ППО Альянсу збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану і прямувала до повітряного простору Туреччини. Про це заявив речник Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі Мартін О'Доннелл, повідомляє The Guardian, передає УНН

Хоча я не можу вдаватися в подробиці щодо цієї зміни позиції з міркувань оперативної безпеки, це коригування дає Верховному головнокомандувачу ОЗС в Європі саме те, що йому потрібно для захисту Альянсу з огляду на поточну загрозу, і він захистить його 

- заявив О'Доннелл.

Він додав, що позиція НАТО щодо протиракетної оборони залишатиметься на "підвищеному рівні, доки не зменшиться загроза від безрозбірливих атак Ірану в регіоні".

Коментуючи вчорашнє перехоплення балістичної ракети у Туреччині, О'Доннелл зазначив, що "менш ніж за 10 хвилин" НАТО визначило загрозу ракети, що наближалася, підтвердило її траєкторію, сповістило наземні та морські системи протиракетної оборони та запустило перехоплювач.

Це і є справжня сила 

- додав О'Доннелл. 

Нагадаємо

5 березня аеропорт у Нахічевані, Азербайджан, зазнав атаки іранським дроном. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

Павло Башинський

Світ
Сутички
The Guardian
НАТО
Азербайджан
Туреччина
Іран