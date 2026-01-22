$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
11:29 • 568 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
10:59 • 2060 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 10327 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 17099 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 24832 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 40237 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 38972 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 62644 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33472 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 55442 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 6200 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 12918 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 26735 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49 • 14102 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto06:26 • 11154 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 568 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 4114 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 62644 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 55442 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 54901 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 20037 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 17569 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 18127 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 54901 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 37031 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Fox News

Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Дональд Трамп розробляє проєкт міжнародної організації "Рада миру", що стане альтернативою ООН. Країни, що бажають отримати постійне місце, мають внести 1 млрд доларів.

Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена

Президент США Дональд Трамп розробляє проєкт нової міжнародної організації під назвою "Рада миру", яка має стати альтернативою ООН. Згідно з проєктом статуту, країни, що бажають отримати постійне місце в Раді без необхідності переобрання кожні три роки, мають внести одноразовий платіж у розмірі 1 мільярда доларів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Запропонована Трампом "Рада миру" цього тижня стала однією з ключових тем для світових лідерів у Давосі. Попри те, що про її створення було оголошено ще кілька місяців тому в межах мирного плану адміністрації щодо Гази, питання складу та повноважень органу досі залишаються відкритими.

Дональд Трамп запропонував "Раду миру" як потенційну заміну "неефективній" ООН20.01.26, 23:02 • 6826 переглядiв

Білий дім оприлюднив нові деталі щодо керівництва Ради, а сам президент нещодавно припустив, що її діяльність може виходити за межі виключно сектора Гази. Водночас формування Ради миру стикається з опором з боку союзників США, оскільки держави ще думають - приєднуватися до ініціативи чи відмовлятися від участі.

Коли і навіщо була створена Рада миру?

Про створення Ради миру вперше оголосили у вересні як про ключовий елемент 20-пунктного плану адміністрації Трампа щодо досягнення довгострокового миру в Газі та ширшому регіоні Близького Сходу. У плані вона описувалася як новий міжнародний перехідний орган, який має визначати рамки та управляти фінансуванням відбудови Гази до моменту, коли Палестинська автономія завершить програму реформ і зможе безпечно та ефективно відновити контроль над Газою.

План Трампа щодо миру в Газі: США оголосили про перехід до другого етапу14.01.26, 20:17 • 4447 переглядiв

У документі зазначалося, що цей орган спиратиметься на найкращі міжнародні стандарти для створення сучасного та ефективного управління, яке служитиме жителям Гази та сприятиме залученню інвестицій.

Хто очолює Раду миру?

Раду миру очолює президент Трамп, який може залишатися на цій посаді доти, доки сам не відмовиться від неї.

Трамп може очолювати Раду миру довічно після відходу з Білого дому - Bloomberg21.01.26, 12:11 • 3282 перегляди

За даними Білого дому, до призначеної "засновницької Виконавчої ради" входять:

  • державний секретар США Марко Рубіо;
    • спеціальний посланник США Стів Віткофф;
      • зять президента Трампа Джаред Кушнер;
        • колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер;
          • мільярдер-фінансист Марк Роуен;
            • президент Групи Світового банку Аджай Банга;
              • радник з національної безпеки Роберт Габріель.

                Окремо створюється так звана "Виконавча рада Гази", яка має "сприяти ефективному управлінню та наданню послуг найвищого рівня для просування миру, стабільності та добробуту народу Гази". До її складу входять:

                • Стів Віткофф;
                  • Джаред Кушнер;
                    • міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан;
                      • Алі аль-Таваді, міністр зі стратегічних питань в офісі прем’єр-міністра Катару;
                        • керівник розвідки Єгипту генерал Хассан Рашад;
                          • Тоні Блер, колишній прем’єр-міністр Великої Британії;
                            • Марк Роуен, американський бізнесмен-мільярдер, головний виконавчий директор (CEO) Apollo Global Management;
                              • міністерка з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім аль-Хашимі;
                                • болгарський дипломат Ніколай Младенов;
                                  • ізраїльський бізнесмен Якір Габай;
                                    • Сігрід Кааг, колишня віцепрем’єрка Нідерландів і екс-посланниця ООН.

                                      Старшими радниками Ради, відповідальними за щоденну операційну роботу, призначені:

                                      • Ар’є Лайтстоун;
                                        • Джош Ґруенбаум.

                                          Кого запрошено до Ради миру?

                                          Станом на четвер, 22 січня, запрошення отримали понад 50 країн.

                                          Серед них - росія, попри її триваючу агресію проти України та заяви адміністрації Трампа про те, що рфстановить настільки серйозну загрозу національній безпеці США, що Сполученим Штатам необхідно придбати Гренландію для протидії їй.

                                          Трамп заявив, що надіслав запрошення президенту росії володимиру путіну.

                                          Також було запрошено білорусь, яка підтримує росію у війні проти України. Її очільник олександр лукашенко прийняв запрошення. Тобто критерії, за якими Білий дім визначає перелік запрошених країн, залишаються незрозумілими.

                                          Путін готовий спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених активів до "Ради миру" Трампа21.01.26, 22:44 • 15030 переглядiв

                                          Цинічною виглядає реакція путіна. Очільник кремля під час засідання Ради безпеки рф прокоментував ініціативи президента США та ситуацію навколо Гренландії. Він заявив про готовність спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених російських активів до "Ради миру", куди раніше отримав запрошення від американського лідера.

                                          Хто приєднався до Ради миру, а хто відмовився?

                                          За словами спеціального посланника США Стіва Віткоффа, до Ради миру погодилися приєднатися до 25 країн, однак публічно про це заявила лише частина з них.

                                          Я думаю, що у нас уже понад 20, можливо 25 світових лідерів, які погодилися

                                          - зазначив Віткофф у Давосі.

                                          Серед країн, які оголосили про прийняття запрошення: Ізраїль, Єгипет, Азербайджан, Косово, Об’єднані Арабські Емірати, Білорусь, Марокко, Угорщина, Катар і Канада.

                                          Інші держави ще розглядають можливість участі.

                                          Норвегія та Швеція, у середу 21 січня заявили, що наразі утримуються від участі через занепокоєння умовами приєднання. Франція має намір відмовитися від участі через побоювання, що статут "Ради миру" виходить за межі мандату щодо Гази та порушує фундаментальні принципи й структуру Організації Об’єднаних Націй.

                                          У відповідь Трамп заявив, що запровадить 200-відсоткові мита на французьке вино та шампанське, якщо Франція не приєднається до Ради миру.

                                          Трамп погрожує 200% митом на французькі вина і шампанське: у чому причина20.01.26, 10:42 • 2974 перегляди

                                          Чи отримала запрошення до "Ради миру" Україна?

                                          Україна отримала запрошення приєднатися до Ради миру, проте президент Володимир Зеленський вважає складним членство в ній разом з росією та білоруссю, які є ворогами.

                                          Запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням. росія наш ворог, білорусь їх союзник. Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї ради миру. Просто росія - це про "раду війни". І білорусь разом з ними. А саме режим лукашенка

                                           - заявив Зеленський.

                                          Україну запросили до Ради миру Трампа: Зеленський відповів, чи можлива співпраця з рф і білоруссю20.01.26, 13:25 • 3314 переглядiв

                                          Чи має Рада миру замінити Організацію Об’єднаних Націй?

                                          Президент Трамп заявив, що Рада миру "може" замінити ООН.

                                          Розумієте, ООН просто не була дуже корисною. Я великий прихильник потенціалу ООН, але вона ніколи не реалізовувала свій потенціал

                                           - сказав президент США.

                                          Водночас він додав, що ООН треба дозволити продовжувати роботу, адже її потенціал "надзвичайно великий".

                                          У листопаді 2025 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка схвалила створення Ради миру, але з мандатом, обмеженим виключно Газою. Резолюція вітала створення Ради миру "як перехідної адміністрації з міжнародною правосуб’єктністю", що має визначати рамки та координувати фінансування відбудови Гази. Вона також підтримала 20-пунктний мирний план адміністрації Трампа та дозволила державам, які співпрацюють із Радою, створювати стабілізаційні сили на території Палестини.

                                          Що означає "Рада миру" для світу і у чому небезпека: Історичні паралелі 

                                          Поточні процеси навколо "Ради миру" Трампа нагадують історичну траєкторію Ліги Націй після Першої світової війни. Ліга Націй – це міжнародна організація, створена після Першої світової війни у 1920 році для запобігання війнам і забезпечення колективної безпеки. Створена як інструмент колективної безпеки, Ліга виявилася нездатною діяти через відсутність єдності великих держав і реальних механізмів примусу. Коли агресори почали відкрито порушувати міжнародне право - Японія в Маньчжурії, Італія в Ефіопії, Німеччина в Європі - інституція втратила авторитет і фактично перестала виконувати свою функцію ще до початку Другої світової війни.

                                          Сьогодні світ знову входить у подібну фазу зламу. Міжнародний порядок демонтується не різко, а через паралельні формати, ситуативні союзи та вибіркове застосування правил. Створення альтернативних механізмів врегулювання поза універсальними нормами означає не реформу, а відмову від спільного правового поля - так само, як у 1930-х роках Лігу Націй витіснили двосторонні домовленості та політика умиротворення. Саме на цю трансформацію звернув увагу прем’єр-міністр Канади Марк Карні, заявивши у Давосі, що "старий порядок уже не повернеться", а середні держави змушені діяти разом, адже "якщо нас немає за столом, ми стаємо частиною меню". За його словами, великі країни дедалі частіше використовують економічний примус як інструмент зовнішньої політики, що лише прискорює розпад системи правил.

                                          Особливо небезпечною є логіка інтеграції агресора без відповідальності. У міжвоєнний період це подавалося як шлях до стабільності, але на практиці лише заохочувало застосування сили. Сьогодні аналогічний сигнал створює готовність залучати росію до нових "мирних ініціатив" без припинення війни та покарання за злочини.

                                          Історичні наслідки такого підходу добре відомі: крах Ліги Націй призвів не до миру, а до гонки озброєнь і глобальної війни. Тому нинішнє знецінення ООН і поява "клубів миру" є рухом у зворотному напрямку - до світу, де правила діють лише для слабких.

                                          Для України ця паралель особливо промовиста: саме так у 1930-х роках безпекою менших держав пожертвували заради ілюзії стабільності. Досвід Ліги Націй доводить: такі компроміси не зупиняють війну, а лише відкладають її у значно масштабнішій і руйнівнішій формі.

                                          Трамп та світові лідери підписали хартію Ради миру в Давосі22.01.26, 12:46 • 1524 перегляди

                                          Андрій Тимощенков

                                          ПолітикаНовини СвітуПублікації
                                          Санкції
                                          Війна в Україні
                                          Володимир Путін
                                          Білорусь
                                          Марко Рубіо
                                          Ізраїль
                                          Організація Об'єднаних Націй
                                          Марокко
                                          Дональд Трамп
                                          Азербайджан
                                          Канада
                                          Франція
                                          Швеція
                                          Норвегія
                                          Катар
                                          Нідерланди
                                          Хакан Фідан
                                          Об'єднані Арабські Емірати
                                          Туреччина
                                          Володимир Зеленський
                                          Сполучені Штати Америки
                                          Угорщина
                                          Єгипет
                                          Україна
                                          Косово