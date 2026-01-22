Трамп та світові лідери підписали хартію Ради миру в Давосі

$43.180.08
07:31 • 8676 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 15903 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 23802 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 39441 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 38446 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 61460 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33304 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 54594 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 54270 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 22057 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 4774 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 12124 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36 • 25885 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49 • 13281 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto06:26 • 10216 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 2412 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 61475 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 54601 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 53813 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 54278 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Кіпер
Ларс Люкке Расмуссен
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Кривий Ріг
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 19627 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 17185 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 17717 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 53805 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 36698 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
The New York Times

Трамп та світові лідери підписали хартію Ради миру в Давосі

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

Дональд Трамп та світові лідери підписали Хартію Ради миру в Давосі. Мета Ради – припинити конфлікт у Газі та змусити ХАМАС відмовитися від зброї.

Трамп та світові лідери підписали хартію Ради миру в Давосі

Президент США Дональд Трамп та світові лідери підписали хартію Ради миру у Давосі в Швейцарії, трансляцію заходу вів Білий дім, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп виголосив промову, після якої запросив представників інших країн на сцену, щоб "запустити Раду миру на повну силу".

Після чого почалося підписання документа.

"Ця рада має шанс стати одним із найвпливовіших органів, коли-небудь створених, і для мене величезна честь бути її головою", - зазначив Трамп під час промови перед підписанням.

Трамп, як зазначає Fox News, заявив, що "59 країн" беруть участь в історичній місії Ради миру, метою якої є припинити конфлікт у Газі та змусити ХАМАС відмовитися від своєї зброї.

"Вони повинні здати свою зброю. Якщо вони цього не зроблять, це буде їхній кінець", - сказав Трамп.

Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників

Юлія Шрамко

Новини Світу
Вибори в США
Давос
Fox News
Білий дім
Швейцарія
Дональд Трамп
Сектор Газа