Трамп та світові лідери підписали хартію Ради миру в Давосі

Президент США Дональд Трамп та світові лідери підписали хартію Ради миру у Давосі в Швейцарії, трансляцію заходу вів Білий дім, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп виголосив промову, після якої запросив представників інших країн на сцену, щоб "запустити Раду миру на повну силу".

Після чого почалося підписання документа.

"Ця рада має шанс стати одним із найвпливовіших органів, коли-небудь створених, і для мене величезна честь бути її головою", - зазначив Трамп під час промови перед підписанням.

Трамп, як зазначає Fox News, заявив, що "59 країн" беруть участь в історичній місії Ради миру, метою якої є припинити конфлікт у Газі та змусити ХАМАС відмовитися від своєї зброї.

"Вони повинні здати свою зброю. Якщо вони цього не зроблять, це буде їхній кінець", - сказав Трамп.

Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників