Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників

$43.180.08
50.320.20
ukenru
21 січня, 22:20 • 7110 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 16012 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 21225 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 33379 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 22716 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 35652 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 37610 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21138 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21983 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39940 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21 січня, 20:02 • 5446 перегляди
"Пройшов конкурсний відбір": адвокат Шевчук пояснив, як потрапив до комісії з обрання заступника керівника САП21 січня, 20:27 • 4856 перегляди
Путін готовий спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених активів до "Ради миру" Трампа21 січня, 20:44 • 2876 перегляди
Мелоні відклала підписання вступу до "Ради миру" Трампа через юридичні ризики21 січня, 20:53 • 4376 перегляди
Сім нових країн приєдналися до "Ради миру" Трампа21 січня, 21:29 • 3216 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 33379 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 35652 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 33121 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 37610 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 53002 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ілон Маск
Леонардо да Вінчі
Тейлор Свіфт
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Україна
Давос
Данія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 2654 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 7974 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 9812 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 33121 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 29627 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)

Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Президент США Дональд Трамп сьогодні ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі, альтернативи ООН для врегулювання глобальних конфліктів. Понад 25 країн приєднаються, тоді як європейські лідери висловлюють занепокоєння, а Україна вивчає формат.

Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників

Сьогодні на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент США Дональд Трамп планує провести урочисту церемонію підписання статуту новоствореної "Ради миру". Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Нову Раду Трамп позиціонує як альтернативу Організації Об’єднаних Націй, має на меті врегулювання глобальних конфліктів, починаючи з Сектора Гази. За словами американського президента, нова структура зможе виконувати роботу, з якою ООН не справлялася десятиліттями.

Географія учасників та умови членства

Наразі понад 25 країн підтвердили свою готовність приєднатися до ініціативи. Серед перших учасників - Саудівська Аравія, Туреччина, Єгипет, Йорданія, Індонезія, Пакистан, ОАЕ та Катар.

Путін готовий спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених активів до "Ради миру" Трампа21.01.26, 22:44 • 2890 переглядiв

Також про намір увійти до ради заявили Угорщина, Аргентина та Ізраїль. Відповідно до проєкту статуту, членство передбачає трирічний термін, а для отримання постійного місця країни мають внести до фонду організації 1 мільярд доларів.

Опір європейських лідерів та загроза тарифами

Ключові європейські союзники США зустріли ідею Трампа з відвертою прохолодою. Франція, Данія, Норвегія та Швеція офіційно відмовилися від участі, висловивши занепокоєння щодо підриву авторитету ООН.

Сім нових країн приєдналися до "Ради миру" Трампа21.01.26, 23:29 • 3282 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон став об'єктом особистої критики Трампа, який пообіцяв запровадити 200% мита на французькі вина та шампанське за відмову приєднатися до ради. Німеччина, Велика Британія та Італія наразі зберігають нейтралітет, намагаючись оцінити наслідки вступу до нового органу.

Позиція України в новому форматі

Україна також отримала офіційне запрошення до участі в "Раді миру". Президент Володимир Зеленський підтвердив факт звернення з боку Білого дому, проте зазначив, що Київ наразі вивчає формат роботи цієї структури. Головним каменем спотикання є можлива участь у раді представників росії та білорусі, що, на думку української сторони, суперечить самій ідеї безпекової співпраці. Остаточне рішення Україна оголосить після завершення консультацій із американськими партнерами в Давосі. 

Трамп може очолювати Раду миру довічно після відходу з Білого дому - Bloomberg21.01.26, 12:11 • 3026 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Білорусь
Ізраїль
Білий дім
Аргентина
Організація Об'єднаних Націй
Йорданія
Індонезія
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Данія
Франція
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Італія
Саудівська Аравія
Катар
Німеччина
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Єгипет
Україна
Пакистан