Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників

Сьогодні на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент США Дональд Трамп планує провести урочисту церемонію підписання статуту новоствореної "Ради миру". Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Нову Раду Трамп позиціонує як альтернативу Організації Об’єднаних Націй, має на меті врегулювання глобальних конфліктів, починаючи з Сектора Гази. За словами американського президента, нова структура зможе виконувати роботу, з якою ООН не справлялася десятиліттями.

Географія учасників та умови членства

Наразі понад 25 країн підтвердили свою готовність приєднатися до ініціативи. Серед перших учасників - Саудівська Аравія, Туреччина, Єгипет, Йорданія, Індонезія, Пакистан, ОАЕ та Катар.

Також про намір увійти до ради заявили Угорщина, Аргентина та Ізраїль. Відповідно до проєкту статуту, членство передбачає трирічний термін, а для отримання постійного місця країни мають внести до фонду організації 1 мільярд доларів.

Опір європейських лідерів та загроза тарифами

Ключові європейські союзники США зустріли ідею Трампа з відвертою прохолодою. Франція, Данія, Норвегія та Швеція офіційно відмовилися від участі, висловивши занепокоєння щодо підриву авторитету ООН.

Президент Франції Емманюель Макрон став об'єктом особистої критики Трампа, який пообіцяв запровадити 200% мита на французькі вина та шампанське за відмову приєднатися до ради. Німеччина, Велика Британія та Італія наразі зберігають нейтралітет, намагаючись оцінити наслідки вступу до нового органу.

Позиція України в новому форматі

Україна також отримала офіційне запрошення до участі в "Раді миру". Президент Володимир Зеленський підтвердив факт звернення з боку Білого дому, проте зазначив, що Київ наразі вивчає формат роботи цієї структури. Головним каменем спотикання є можлива участь у раді представників росії та білорусі, що, на думку української сторони, суперечить самій ідеї безпекової співпраці. Остаточне рішення Україна оголосить після завершення консультацій із американськими партнерами в Давосі.

