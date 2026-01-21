$43.180.08
Сім нових країн приєдналися до "Ради миру" Трампа

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Саудівська Аравія, Туреччина, Єгипет, Йорданія, Індонезія, Пакистан та Катар приєдналися до "Ради миру" Трампа. Ізраїль також підтвердив участь, тоді як Росія розглядає запрошення.

Сім нових країн приєдналися до "Ради миру" Трампа

Група держав, до якої увійшли Саудівська Аравія, Туреччина, Єгипет, Йорданія, Індонезія, Пакистан та Катар, офіційно оголосила про намір стати членами "Ради миру" президента США Дональда Трампа. У спільній заяві країни з мусульманською більшістю зазначили, що підтримують мету встановлення тривалого миру та відбудови Гази. Раніше свою участь у новій структурі підтвердив Ізраїль. Про це пише УНН із посиланням на матеріал BBC.

Деталі

Ситуація навколо участі росії залишається неоднозначною. Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Дональд Трамп заявив, що путін прийняв запрошення. Проте російська сторона повідомила, що питання все ще перебуває на стадії розгляду. путін зазначив, що росія готова виділити 1 мільярд доларів із заморожених активів на потреби організації, наголосивши на пріоритетності Близького Сходу в діяльності ради.

Путін готовий спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених активів до "Ради миру" Трампа

Попри те, що початковою метою ради вважалося врегулювання конфлікту в Газі, у запропонованому статуті територія Палестини не згадується. Це викликає занепокоєння серед частини міжнародної спільноти, яка вбачає в новій установі спробу замінити функції ООН. Зокрема, прем’єр–міністр Словенії Роберт Голоб відхилив запрошення, заявивши про небезпечне втручання в міжнародний порядок. 

Мелоні відклала підписання вступу до "Ради миру" Трампа через юридичні ризики

Степан Гафтко

