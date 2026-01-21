$43.180.08
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Путін готовий спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених активів до "Ради миру" Трампа

Київ • УНН

путін заявив про готовність виділити 1 мільярд доларів із заморожених активів до "Ради миру". Він також прокоментував ситуацію навколо Гренландії та переговори щодо України.

Очільник кремля володимир путін під час засідання Ради безпеки рф прокоментував ініціативи президента США Дональда Трампа та ситуацію навколо Гренландії. Він заявив про готовність спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених російських активів до "Ради миру", куди раніше отримав запрошення від американського лідера. Про це пише УНН.

Деталі

Ключові заяви путіна:

  • Відновлення територій: решту заморожених у США активів рф пропонується використати на відновлення територій, що постраждали під час бойових дій, після укладення мирного договору між росією та Україною.
    • Питання Гренландії: за словами путіна, тема відносин США та Гренландії не стосується росії. Він зазначив, що Вашингтон здатний придбати острів, якщо ціна буде порівнянною з вартістю продажу Аляски. При цьому він критично висловився про політику Данії щодо Гренландії.
      • Переговори по Україні: завтра, 22 січня, до москви прибудуть спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер для продовження діалогу щодо врегулювання ситуації в Україні.

        російська сторона розглядає участь у "Раді миру" як майданчик для подальшої комунікації з новою адміністрацією США.                                                  

        Степан Гафтко

