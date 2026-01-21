Путін готовий спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених активів до "Ради миру" Трампа

Очільник кремля володимир путін під час засідання Ради безпеки рф прокоментував ініціативи президента США Дональда Трампа та ситуацію навколо Гренландії. Він заявив про готовність спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених російських активів до "Ради миру", куди раніше отримав запрошення від американського лідера. Про це пише УНН.

Деталі

Ключові заяви путіна:

Відновлення територій: решту заморожених у США активів рф пропонується використати на відновлення територій, що постраждали під час бойових дій, після укладення мирного договору між росією та Україною.

Питання Гренландії: за словами путіна, тема відносин США та Гренландії не стосується росії. Він зазначив, що Вашингтон здатний придбати острів, якщо ціна буде порівнянною з вартістю продажу Аляски. При цьому він критично висловився про політику Данії щодо Гренландії.

Переговори по Україні: завтра, 22 січня, до москви прибудуть спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер для продовження діалогу щодо врегулювання ситуації в Україні.

російська сторона розглядає участь у "Раді миру" як майданчик для подальшої комунікації з новою адміністрацією США.