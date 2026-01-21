Путин готов направить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира» Трампа

Глава Кремля Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ прокомментировал инициативы президента США Дональда Трампа и ситуацию вокруг Гренландии. Он заявил о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных российских активов в "Совет мира", куда ранее получил приглашение от американского лидера. Об этом пишет УНН.

Детали

Ключевые заявления Путина:

Восстановление территорий: остальные замороженные в США активы РФ предлагается использовать на восстановление территорий, пострадавших во время боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Вопрос Гренландии: по словам Путина, тема отношений США и Гренландии не касается России. Он отметил, что Вашингтон способен приобрести остров, если цена будет сопоставима со стоимостью продажи Аляски. При этом он критически высказался о политике Дании в отношении Гренландии.

Переговоры по Украине: завтра, 22 января, в Москву прибудут спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер для продолжения диалога по урегулированию ситуации в Украине.

Российская сторона рассматривает участие в "Совете мира" как площадку для дальнейшей коммуникации с новой администрацией США.