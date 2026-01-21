$43.180.08
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
15:14 • 12202 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 21074 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 16277 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 29058 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 32943 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20160 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21393 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 39098 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58425 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
The New York Times

Путин готов направить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира» Трампа

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Путин заявил о готовности выделить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира». Он также прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии и переговоры по Украине.

Путин готов направить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира» Трампа

Глава Кремля Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ прокомментировал инициативы президента США Дональда Трампа и ситуацию вокруг Гренландии. Он заявил о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных российских активов в "Совет мира", куда ранее получил приглашение от американского лидера. Об этом пишет УНН.

Детали

Ключевые заявления Путина:

  • Восстановление территорий: остальные замороженные в США активы РФ предлагается использовать на восстановление территорий, пострадавших во время боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.
    • Вопрос Гренландии: по словам Путина, тема отношений США и Гренландии не касается России. Он отметил, что Вашингтон способен приобрести остров, если цена будет сопоставима со стоимостью продажи Аляски. При этом он критически высказался о политике Дании в отношении Гренландии.
      • Переговоры по Украине: завтра, 22 января, в Москву прибудут спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер для продолжения диалога по урегулированию ситуации в Украине.

        Российская сторона рассматривает участие в "Совете мира" как площадку для дальнейшей коммуникации с новой администрацией США.                                                  

        Степан Гафтко

