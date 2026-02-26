Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на Москву

Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с одним из лидеров стран ЕС, канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Пекине заявил, что в переговорах о мире в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон, пишет УНН со ссылкой на МИД КНР.

Два лидера обменялись мнениями относительно кризиса в Украине (так Пекин называет войну - ред.). Си Цзиньпин подробнее выразил принципиальную позицию Китая, отметив, что ключевым является настаивание на поиске решений путем диалога и переговоров. Необходимо обеспечить равное участие всех сторон для укрепления основы мира; учет законных интересов всех сторон для усиления воли к миру; и обеспечение достижения общей безопасности для построения прочной мирной архитектуры - сообщили в МИД Китая по итогам встречи.

Как отмечает dpa, канцлер Германии Фридрих Мерц в среду призвал китайское правительство использовать свое влияние в Москве, чтобы прекратить войну России в Украине.

Сигналы из Китая воспринимаются очень серьезно в Москве, заявил Мерц в Пекине после переговоров с председателем Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Это касается как слов, так и дел, - сказал Мерц. - Я хотел бы отчетливо приветствовать обязательства Китая по миру в регионе, которое я услышал сегодня".

Как отмечает издание, по данным китайского правительства, Си высказался в поддержку переговоров для достижения решения во время встречи с Мерцем, однако он снова воздержался от прямого обвинения России, заявив, что все стороны должны быть вовлечены на равных условиях, а их законные озабоченности должны быть учтены.

Германия давно критикует Пекин за сохранение внешне нейтральной позиции по отношению к войне России в Украине.

"Если Си Цзиньпин завтра скажет Путину остановиться, то ему придется остановиться послезавтра", - сказал немецкий лидер в понедельник перед отъездом в Китай.

Пекин считается важнейшим спонсором России с тех пор, как большинство западных стран разорвали связи с Москвой после полномасштабного вторжения РФ в Украину четыре года назад.

Мерц прибыл в столицу Китая ранее в среду с двухдневным инаугурационным визитом, где его встретили с воинскими почестями в Большом зале народных собраний.

Канцлер Германии Мерц начал визит в Китай для переговоров по экономике и войне в Украине