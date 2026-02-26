Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на Москву
Киев • УНН
На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Си Цзиньпин заявил о необходимости равного участия всех сторон в переговорах по миру в Украине. Немецкий канцлер призвал Китай использовать свое влияние на Москву для прекращения войны.
Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с одним из лидеров стран ЕС, канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Пекине заявил, что в переговорах о мире в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон, пишет УНН со ссылкой на МИД КНР.
Два лидера обменялись мнениями относительно кризиса в Украине (так Пекин называет войну - ред.). Си Цзиньпин подробнее выразил принципиальную позицию Китая, отметив, что ключевым является настаивание на поиске решений путем диалога и переговоров. Необходимо обеспечить равное участие всех сторон для укрепления основы мира; учет законных интересов всех сторон для усиления воли к миру; и обеспечение достижения общей безопасности для построения прочной мирной архитектуры
Как отмечает dpa, канцлер Германии Фридрих Мерц в среду призвал китайское правительство использовать свое влияние в Москве, чтобы прекратить войну России в Украине.
Сигналы из Китая воспринимаются очень серьезно в Москве, заявил Мерц в Пекине после переговоров с председателем Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Это касается как слов, так и дел, - сказал Мерц. - Я хотел бы отчетливо приветствовать обязательства Китая по миру в регионе, которое я услышал сегодня".
Как отмечает издание, по данным китайского правительства, Си высказался в поддержку переговоров для достижения решения во время встречи с Мерцем, однако он снова воздержался от прямого обвинения России, заявив, что все стороны должны быть вовлечены на равных условиях, а их законные озабоченности должны быть учтены.
Германия давно критикует Пекин за сохранение внешне нейтральной позиции по отношению к войне России в Украине.
"Если Си Цзиньпин завтра скажет Путину остановиться, то ему придется остановиться послезавтра", - сказал немецкий лидер в понедельник перед отъездом в Китай.
Пекин считается важнейшим спонсором России с тех пор, как большинство западных стран разорвали связи с Москвой после полномасштабного вторжения РФ в Украину четыре года назад.
Мерц прибыл в столицу Китая ранее в среду с двухдневным инаугурационным визитом, где его встретили с воинскими почестями в Большом зале народных собраний.
