25 февраля, 19:42 • 13478 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 24645 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 22480 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 20961 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 18694 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 16083 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 31405 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18935 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18126 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 37686 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на Москву

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Си Цзиньпин заявил о необходимости равного участия всех сторон в переговорах по миру в Украине. Немецкий канцлер призвал Китай использовать свое влияние на Москву для прекращения войны.

Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на Москву

Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с одним из лидеров стран ЕС, канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Пекине заявил, что в переговорах о мире в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон, пишет УНН со ссылкой на МИД КНР.

Два лидера обменялись мнениями относительно кризиса в Украине (так Пекин называет войну - ред.). Си Цзиньпин подробнее выразил принципиальную позицию Китая, отметив, что ключевым является настаивание на поиске решений путем диалога и переговоров. Необходимо обеспечить равное участие всех сторон для укрепления основы мира; учет законных интересов всех сторон для усиления воли к миру; и обеспечение достижения общей безопасности для построения прочной мирной архитектуры

- сообщили в МИД Китая по итогам встречи.

Как отмечает dpa, канцлер Германии Фридрих Мерц в среду призвал китайское правительство использовать свое влияние в Москве, чтобы прекратить войну России в Украине.

Сигналы из Китая воспринимаются очень серьезно в Москве, заявил Мерц в Пекине после переговоров с председателем Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Это касается как слов, так и дел, - сказал Мерц. - Я хотел бы отчетливо приветствовать обязательства Китая по миру в регионе, которое я услышал сегодня".

Как отмечает издание, по данным китайского правительства, Си высказался в поддержку переговоров для достижения решения во время встречи с Мерцем, однако он снова воздержался от прямого обвинения России, заявив, что все стороны должны быть вовлечены на равных условиях, а их законные озабоченности должны быть учтены.

Германия давно критикует Пекин за сохранение внешне нейтральной позиции по отношению к войне России в Украине.

"Если Си Цзиньпин завтра скажет Путину остановиться, то ему придется остановиться послезавтра", - сказал немецкий лидер в понедельник перед отъездом в Китай.

Пекин считается важнейшим спонсором России с тех пор, как большинство западных стран разорвали связи с Москвой после полномасштабного вторжения РФ в Украину четыре года назад.

Мерц прибыл в столицу Китая ранее в среду с двухдневным инаугурационным визитом, где его встретили с воинскими почестями в Большом зале народных собраний.

Канцлер Германии Мерц начал визит в Китай для переговоров по экономике и войне в Украине25.02.26, 10:02 • 4384 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Ли Цян
Пекин
Фридрих Мерц
Германия
Си Цзиньпин
Украина