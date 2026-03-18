Крупнейшие суточные потери рф в 2026 году - более 1700 оккупантов - Минобороны

российские войска понесли наибольшие суточные потери в 2026 году во время попыток наступления 17 марта. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

По данным ведомства, противник пытался использовать погодные условия для атак на нескольких направлениях.

Оккупанты пытались воспользоваться туманом и начали наступления на нескольких участках фронта, в частности в Запорожской области - говорится в сообщении.

Впрочем, украинские силы были готовы к таким действиям.

Силы обороны были к этому готовы, поэтому противник за сутки потерял 1710 воинов убитыми и ранеными - отметили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что несмотря на массированные атаки, российским войскам не удалось достичь результатов.

Украинские боевые порядки не были нигде прорваны - подчеркнули в Минобороны.

С начала марта 2026 года Силы обороны Украины поразили более 20 целей, обеспечивающих российскую противовоздушную оборону. Были поражены ЗРК С-400, Панцирь-С1, Бук и редкие РЛС врага.