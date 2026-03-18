Сили оборони України знищили понад 20 одиниць ППО рф за два тижні - Міноборони

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Було уражено ЗРК С-400, Панцир-С1, Бук та рідкісні РЛС ворога. Операції охопили Крим, окуповані області та територію рф.

Сили оборони України знищили понад 20 одиниць ППО рф за два тижні - Міноборони
Фото: Міністерство оборони України

З початку березня 2026 року Сили оборони України уразили понад 20 цілей, що забезпечують російську протиповітряну оборону. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та великі обʼєкти радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

За даними Генерального штабу Збройних сил України впродовж двох перших тижнів березня було вражено такі зенітно-ракетні та ракетно-гарматні комплекси:

  • «Панцир-С1» (Якимівка, Запорізька обл. та Новоозерне, Крим) - прикриває об'єкти від ударів з повітря на малих висотах;
    • ЗРК «Тор» (Волноваха, Донецька обл. та Балашівка, Запорізька область) - всепогодний комплекс малої дальності для захисту військ на марші;
      • ЗРК «Тор-М1» (Коробкине, Луганська область) – модернізована версія з для протидії високоточній зброї та можливістю одночасного обстрілу двох цілей;
        • Пускова установка ЗРК С-300 (район Стрілкове, Херсонська область) – основний засіб ППО середньої та великої дальності;
          • «Бук-М3» та «Бук-М1» (Лиманчук, Луганська область та Багатівка, Запорізька область) – мобільні комплекси для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями;
            • Пускова установка ЗРК С-300В (Боровеньки, Луганська область) – спеціалізована для протиракетної оборони;
              • Пускова установка ЗРК С-400 «Тріумф» (Дальне, Крим) – найсучасніша в російській армії система ППО великої дальності.

                Також з початку березня було уражено наступні російські радіолокаційні станції:

                • РЛС до С-300 та С-400 (Мангуш, Садове та Червоне – Донецька область; Новокраснівка – Луганська область; Севастополь – АР Крим; новоросійськ – краснодарський край, росія) – «очі», без яких комплекси не здатні бачити цілі;
                  • «Подльот-К1» (Виноградне, АР Крим) – виявляє повітряні цілі на малих та гранично малих висотах;
                    • «Каста 2Е2» (Любиме – Луганська область та АР Крим) – станція кругового огляду для виявлення малопомітних цілей;
                      • «ЯСТРЕБ А-В» (Тополі, Луганська область) – найсучасніший в російській армії комплекс артилерійської розвідки;
                        • «Сопка-2» (АР Крим) – комплекс для моніторингу повітряного простору;
                          • «Небо-У» (Гвардійське, АР Крим) – забезпечує виявлення літаків та ракет на великих відстанях;
                            • «Противник» та «Пароль» (Лібкнехтівка, АР Крим) — мобільні станції для видачі цілевказань авіації;
                              • «Валдай» (Приморське, АР Крим) – спеціалізована РЛС для виявлення та протидії надмалим дронам.

                                Крім того, Силам оборони України вдалось уразити великі обʼєкти РЕБ та звʼязку ворога:

                                • наземний ретранслятор (Чорноморське, Крим) – забезпечував зв'язок та управління ударними дронами;
                                  • вежа зв’язку (Приморськ, Запорізька область) – критичний вузол координації підрозділів окупантів;
                                    • станція РЕБ (район Донецька) – використовується для придушення сигналів GPS та навігації наших засобів.

                                      Нагадаємо

                                      Спеціальний підрозділ "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив російський комплекс "Валдай" та два катери БК-16 з екіпажами.

                                      Євген Устименко

                                      СуспільствоВійна в УкраїніТехнології