Сили оборони України знищили понад 20 одиниць ППО рф за два тижні - Міноборони
Київ • УНН
Було уражено ЗРК С-400, Панцир-С1, Бук та рідкісні РЛС ворога. Операції охопили Крим, окуповані області та територію рф.
З початку березня 2026 року Сили оборони України уразили понад 20 цілей, що забезпечують російську протиповітряну оборону. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та великі обʼєкти радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
За даними Генерального штабу Збройних сил України впродовж двох перших тижнів березня було вражено такі зенітно-ракетні та ракетно-гарматні комплекси:
- «Панцир-С1» (Якимівка, Запорізька обл. та
Новоозерне, Крим) - прикриває об'єкти від ударів з повітря на малих висотах;
- ЗРК «Тор» (Волноваха, Донецька обл. та Балашівка,
Запорізька область) - всепогодний комплекс малої дальності для захисту військ
на марші;
- ЗРК «Тор-М1» (Коробкине, Луганська область) –
модернізована версія з для протидії високоточній зброї та можливістю
одночасного обстрілу двох цілей;
- Пускова установка ЗРК С-300 (район Стрілкове,
Херсонська область) – основний засіб ППО середньої та великої дальності;
- «Бук-М3» та «Бук-М1» (Лиманчук, Луганська область та
Багатівка, Запорізька область) – мобільні комплекси для боротьби з маневруючими
аеродинамічними цілями;
- Пускова установка ЗРК С-300В (Боровеньки, Луганська область)
– спеціалізована для протиракетної оборони;
- Пускова установка ЗРК С-400 «Тріумф» (Дальне, Крим)
– найсучасніша в російській армії система ППО великої дальності.
Також з початку березня було уражено наступні російські радіолокаційні станції:
- РЛС до С-300 та С-400 (Мангуш, Садове та Червоне –
Донецька область; Новокраснівка – Луганська область; Севастополь – АР Крим; новоросійськ
– краснодарський край, росія) – «очі», без яких комплекси не здатні бачити
цілі;
- «Подльот-К1» (Виноградне, АР Крим) – виявляє
повітряні цілі на малих та гранично малих висотах;
- «Каста 2Е2» (Любиме – Луганська область та АР Крим)
– станція кругового огляду для виявлення малопомітних цілей;
- «ЯСТРЕБ А-В» (Тополі, Луганська область) –
найсучасніший в російській армії комплекс артилерійської розвідки;
- «Сопка-2» (АР Крим) – комплекс для моніторингу
повітряного простору;
- «Небо-У» (Гвардійське, АР Крим) – забезпечує
виявлення літаків та ракет на великих відстанях;
- «Противник» та «Пароль» (Лібкнехтівка, АР Крим) —
мобільні станції для видачі цілевказань авіації;
- «Валдай» (Приморське, АР Крим) – спеціалізована РЛС
для виявлення та протидії надмалим дронам.
Крім того, Силам оборони України вдалось уразити великі обʼєкти РЕБ та звʼязку ворога:
- наземний ретранслятор (Чорноморське, Крим) –
забезпечував зв'язок та управління ударними дронами;
- вежа зв’язку (Приморськ, Запорізька область) –
критичний вузол координації підрозділів окупантів;
- станція РЕБ (район Донецька) – використовується для
придушення сигналів GPS та навігації наших засобів.
Нагадаємо
Спеціальний підрозділ "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив російський комплекс "Валдай" та два катери БК-16 з екіпажами.