Сили оборони України знищили понад 20 одиниць ППО рф за два тижні - Міноборони

З початку березня 2026 року Сили оборони України уразили понад 20 цілей, що забезпечують російську протиповітряну оборону. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та великі обʼєкти радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України впродовж двох перших тижнів березня було вражено такі зенітно-ракетні та ракетно-гарматні комплекси:

«Панцир-С1» (Якимівка, Запорізька обл. та Новоозерне, Крим) - прикриває об'єкти від ударів з повітря на малих висотах;

ЗРК «Тор» (Волноваха, Донецька обл. та Балашівка, Запорізька область) - всепогодний комплекс малої дальності для захисту військ на марші;

ЗРК «Тор-М1» (Коробкине, Луганська область) – модернізована версія з для протидії високоточній зброї та можливістю одночасного обстрілу двох цілей;

Пускова установка ЗРК С-300 (район Стрілкове, Херсонська область) – основний засіб ППО середньої та великої дальності;

«Бук-М3» та «Бук-М1» (Лиманчук, Луганська область та Багатівка, Запорізька область) – мобільні комплекси для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями;

Пускова установка ЗРК С-300В (Боровеньки, Луганська область) – спеціалізована для протиракетної оборони;

Пускова установка ЗРК С-400 «Тріумф» (Дальне, Крим) – найсучасніша в російській армії система ППО великої дальності.

Також з початку березня було уражено наступні російські радіолокаційні станції:

РЛС до С-300 та С-400 (Мангуш, Садове та Червоне – Донецька область; Новокраснівка – Луганська область; Севастополь – АР Крим; новоросійськ – краснодарський край, росія) – «очі», без яких комплекси не здатні бачити цілі;

«Подльот-К1» (Виноградне, АР Крим) – виявляє повітряні цілі на малих та гранично малих висотах;

«Каста 2Е2» (Любиме – Луганська область та АР Крим) – станція кругового огляду для виявлення малопомітних цілей;

«ЯСТРЕБ А-В» (Тополі, Луганська область) – найсучасніший в російській армії комплекс артилерійської розвідки;

«Сопка-2» (АР Крим) – комплекс для моніторингу повітряного простору;

«Небо-У» (Гвардійське, АР Крим) – забезпечує виявлення літаків та ракет на великих відстанях;

«Противник» та «Пароль» (Лібкнехтівка, АР Крим) — мобільні станції для видачі цілевказань авіації;

«Валдай» (Приморське, АР Крим) – спеціалізована РЛС для виявлення та протидії надмалим дронам.

Крім того, Силам оборони України вдалось уразити великі обʼєкти РЕБ та звʼязку ворога:

наземний ретранслятор (Чорноморське, Крим) – забезпечував зв'язок та управління ударними дронами;

вежа зв’язку (Приморськ, Запорізька область) – критичний вузол координації підрозділів окупантів;

станція РЕБ (район Донецька) – використовується для придушення сигналів GPS та навігації наших засобів.

