ГУР підтвердило ураження у Криму новітньої РЛС "валдай" та двох десантних катерів ворога

"Примари" ГУР уразили чергову новітню РЛС "валдай" російської армії у тимчасово окупованому Криму, а також вполювали на ходу два десантних катери БК-16 ворога разом з екіпажами, повідомили у ГУР Міноборони у середу, пише УНН.

Впродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України продовжили винищення протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові. Під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС "валдай" - повідомили у ГУР.

Як вказано, РЛС "валдай" - це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА.

Також влучними ударами "Примар", за даними ГУР, виведено з ладу:

станцію постановки радіоперешкод;

ретранслятор для БпЛА типу “ґєрань/ґєрбєра”;

комплекс навігаційної системи “Глонас”.

"На додачу "Примари" вполювали на ходу два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами", - зазначили у розвідці.

"Демілітаризація Криму триває! Слава Україні!" - наголосили у ГУР.

