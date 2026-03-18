ГУР підтвердило ураження у Криму новітньої РЛС "валдай" та двох десантних катерів ворога
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР уразив російський комплекс Валдай та два катери БК-16 з екіпажами. Також виведено з ладу станцію перешкод та систему Глонас.
"Примари" ГУР уразили чергову новітню РЛС "валдай" російської армії у тимчасово окупованому Криму, а також вполювали на ходу два десантних катери БК-16 ворога разом з екіпажами, повідомили у ГУР Міноборони у середу, пише УНН.
Впродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України продовжили винищення протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові. Під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС "валдай"
Як вказано, РЛС "валдай" - це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА.
Також влучними ударами "Примар", за даними ГУР, виведено з ладу:
- станцію постановки радіоперешкод;
- ретранслятор для БпЛА типу “ґєрань/ґєрбєра”;
- комплекс навігаційної системи “Глонас”.
"На додачу "Примари" вполювали на ходу два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами", - зазначили у розвідці.
"Демілітаризація Криму триває! Слава Україні!" - наголосили у ГУР.
