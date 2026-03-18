ГУР подтвердило поражение в Крыму новейшей РЛС "Валдай" и двух десантных катеров врага

09:39 • 3666 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
09:19 • 9410 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне РФ против Украины для противодействия Китаю
07:35 • 14943 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 23865 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 38209 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 37428 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 43780 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 37801 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
17 марта, 14:51 • 28818 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
17 марта, 13:37 • 23621 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3.3м/с
78%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп давит на медиа из-за освещения войны и угрожает санкциями за "неправильные" новости18 марта, 01:30 • 16747 просмотра
Цены на нефть растут – гибель иранского чиновника Лариджани обостряет рынокPhoto18 марта, 04:00 • 5822 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 25752 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину - Зеленский06:46 • 11512 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto07:06 • 10213 просмотра
публикации
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 25878 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 45812 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 63334 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 60496 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 74785 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Игорь Терехов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Испания
Реклама
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 21144 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 26371 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 31622 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 63334 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 36737 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун
Saab JAS 39 Gripen

ГУР подтвердило поражение в Крыму новейшей РЛС "Валдай" и двух десантных катеров врага

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Спецподразделение ГУР поразило российский комплекс Валдай и два катера БК-16 с экипажами. Также выведена из строя станция помех и система Глонасс.

"Призраки" ГУР поразили очередную новейшую РЛС "Валдай" российской армии во временно оккупированном Крыму, а также подбили на ходу два десантных катера БК-16 противника вместе с экипажами, сообщили в ГУР Минобороны в среду, пишет УНН.

В течение первых двух недель марта специалисты спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины продолжили уничтожение противовоздушной обороны московитов на временно оккупированном полуострове. Во время одного из результативных налетов военные разведчики поразили РЛС "Валдай"

- сообщили в ГУР.

Как указано, РЛС "Валдай" - это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Также точными ударами "Призраков", по данным ГУР, выведены из строя:

  • станция постановки радиопомех;
    • ретранслятор для БПЛА типа “герань/гербера”;
      • комплекс навигационной системы “Глонасс”.

        "Вдобавок "Призраки" подбили на ходу два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами", - отметили в разведке.

        "Демилитаризация Крыма продолжается! Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.

        Спецподразделение ГУР "Призраки" массово уничтожает российскую ПВО в Крыму12.03.26, 13:01 • 5067 просмотров

        Юлия Шрамко

        Война в Украине