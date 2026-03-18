ГУР подтвердило поражение в Крыму новейшей РЛС "Валдай" и двух десантных катеров врага

"Призраки" ГУР поразили очередную новейшую РЛС "Валдай" российской армии во временно оккупированном Крыму, а также подбили на ходу два десантных катера БК-16 противника вместе с экипажами, сообщили в ГУР Минобороны в среду, пишет УНН.

В течение первых двух недель марта специалисты спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины продолжили уничтожение противовоздушной обороны московитов на временно оккупированном полуострове. Во время одного из результативных налетов военные разведчики поразили РЛС "Валдай" - сообщили в ГУР.

Как указано, РЛС "Валдай" - это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Также точными ударами "Призраков", по данным ГУР, выведены из строя:

станция постановки радиопомех;

ретранслятор для БПЛА типа “герань/гербера”;

комплекс навигационной системы “Глонасс”.

"Вдобавок "Призраки" подбили на ходу два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами", - отметили в разведке.

"Демилитаризация Крыма продолжается! Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.

