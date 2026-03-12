Спецподразделение ГУР "Призраки" массово уничтожает российскую ПВО в Крыму
Киев • УНН
В течение февраля 2026 года разведчики вывели из строя семь вражеских радиолокационных станций и ретранслятор. Среди уничтоженных целей системы Подлет и Каста.
В течение февраля 2026 года специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили немало элементов российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.
Детали
За это время были поражены и выведены из строя:
- радиолокационная станция 48я6-к1 “подлет”;
- радиолокационная станция “сопка-2”;
- радиолокационная станция п-18 “терек”;
- наземный ретранслятор бпла “герань/гербера”;
- радиолокационная система посадки рсп-6м2;
- станция радиопомех;
- радиолокационная станция 39н6 "каста-2е2".
Ни одна "сверхсовременная" российская железяка не скроется от точного удара, если за дело берутся мастера своего дела
Напомним
СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, системы ПВО и шесть нефтеналивных стендеров в порту Новороссийск.
Также БПЛА Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "тихорецк" в одноименном населенном пункте краснодарского края рф.