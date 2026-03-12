Спецподразделение ГУР "Призраки" массово уничтожает российскую ПВО в Крыму

В течение февраля 2026 года специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили немало элементов российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.

Детали

За это время были поражены и выведены из строя:

радиолокационная станция 48я6-к1 “подлет”;

радиолокационная станция “сопка-2”;

радиолокационная станция п-18 “терек”;

наземный ретранслятор бпла “герань/гербера”;

радиолокационная система посадки рсп-6м2;

станция радиопомех;

радиолокационная станция 39н6 "каста-2е2".

Ни одна "сверхсовременная" российская железяка не скроется от точного удара, если за дело берутся мастера своего дела - говорится в сообщении.

Напомним

СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, системы ПВО и шесть нефтеналивных стендеров в порту Новороссийск.

Также БПЛА Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "тихорецк" в одноименном населенном пункте краснодарского края рф.