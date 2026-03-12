$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
11:13 • 22 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 7718 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 20247 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 31769 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 49091 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 49746 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 40416 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 43934 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37168 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39809 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Спецпідрозділ ГУР "Примари" масово нищить російську ППО в Криму

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Впродовж лютого 2026 року розвідники вивели з ладу сім ворожих радіолокаційних станцій та ретранслятор. Серед знищених цілей системи Подльот та Каста.

Спецпідрозділ ГУР "Примари" масово нищить російську ППО в Криму

Впродовж лютого 2026 року фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" знищили чимало елементів російської протиповітряної оборони в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Деталі

За цей час було уражено і виведено з ладу:

  • радіолокаційну станцію 48я6-к1 “подльот”;
    • радіолокаційну станцію “сопка-2”;
      • радіолокаційну станцію п-18 “терек”;
        • наземний ретранслятор бпла “герань/гербера”;
          • радіолокаційну систему посадки рсп-6м2;
            • cтанцію радіоперешкод;
              • радіолокаційну станцію 39н6 "каста-2е2".

                Жодна "надсучасна" російська залізяка не сховається від точного удару, якщо за справу беруться майстри своєї справи

                 - йдеться в дописі.

                Нагадаємо

                СБУ спільно з Силами оборони вразила військові кораблі, системи ППО та шість нафтоналивних стендерів у порту Новоросійськ.

                Також БПЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "тихорецьк" в однойменному населеному пункті краснодарського краю рф.

                Євген Устименко

