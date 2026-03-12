Спецпідрозділ ГУР "Примари" масово нищить російську ППО в Криму
Київ • УНН
Впродовж лютого 2026 року розвідники вивели з ладу сім ворожих радіолокаційних станцій та ретранслятор. Серед знищених цілей системи Подльот та Каста.
Впродовж лютого 2026 року фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" знищили чимало елементів російської протиповітряної оборони в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Деталі
За цей час було уражено і виведено з ладу:
- радіолокаційну станцію 48я6-к1 “подльот”;
- радіолокаційну станцію “сопка-2”;
- радіолокаційну станцію п-18 “терек”;
- наземний ретранслятор бпла “герань/гербера”;
- радіолокаційну систему посадки рсп-6м2;
- cтанцію радіоперешкод;
- радіолокаційну станцію 39н6 "каста-2е2".
Жодна "надсучасна" російська залізяка не сховається від точного удару, якщо за справу беруться майстри своєї справи
Нагадаємо
СБУ спільно з Силами оборони вразила військові кораблі, системи ППО та шість нафтоналивних стендерів у порту Новоросійськ.
Також БПЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "тихорецьк" в однойменному населеному пункті краснодарського краю рф.