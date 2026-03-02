СБУ спільно з Силами оборони уразила військові кораблі, ППО і нафтову інфраструктуру в порту новоросійськ у рф - джерела

СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ", повідомили УНН джерела.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, "безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони (ДПСУ, ГУР, СБС та ССО) влаштували яскраву "бавовну" на військових і нафтових об’єктах порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України".

За попередніми даними, наведеними співрозмовником УНН, "безпілотники СБУ уразили: військові кораблі, радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2", шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис"".

З ночі в порту, за даними джерела, палає масштабна пожежа.

Цей термінал, як зазначив співрозмовник, є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

"СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога. Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних "бавовн" розпочато", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

