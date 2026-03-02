СБУ спільно з Силами оборони уразила військові кораблі, ППО і нафтову інфраструктуру в порту новоросійськ у рф - джерела

$43.100.11
1 березня, 20:23
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Популярнi новини
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним
2 березня, 01:16
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ
2 березня, 01:51
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ
2 березня, 02:27
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу
2 березня, 03:04
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
07:24
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo
27 лютого, 20:06
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
27 лютого, 16:38
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України
27 лютого, 15:45
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA
27 лютого, 14:39
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція
27 лютого, 14:16
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto
28 лютого, 09:42
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto
27 лютого, 18:52
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
27 лютого, 17:35
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto
27 лютого, 16:49
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком
27 лютого, 04:23
СБУ спільно з Силами оборони уразила військові кораблі, ППО і нафтову інфраструктуру в порту новоросійськ у рф - джерела

Київ

 • 196 перегляди

СБУ спільно з Силами оборони вразила військові кораблі, системи ППО та шість нафтоналивних стендерів у порту Новоросійськ. В порту спалахнула масштабна пожежа.

СБУ спільно з Силами оборони уразила військові кораблі, ППО і нафтову інфраструктуру в порту новоросійськ у рф - джерела

СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ", повідомили УНН джерела.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, "безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони (ДПСУ, ГУР, СБС та ССО) влаштували яскраву "бавовну" на військових і нафтових об’єктах порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України".

За попередніми даними, наведеними співрозмовником УНН, "безпілотники СБУ уразили: військові кораблі, радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2", шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис"".

З ночі в порту, за даними джерела, палає масштабна пожежа.

Цей термінал, як зазначив співрозмовник, є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

"СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога. Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних "бавовн" розпочато", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Дрони атакували порт новоросійська в рф
01.03.26, 23:28

Павло Башинський

