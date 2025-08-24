Ніна Южаніна

Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце

Уряд України презентував 12 пріоритетів на 2026 рік, де безпека та оборона є ключовими. Ініціатива Defence City та співпраця зі світовими компаніями Rheinmetall, BAE Systems є важливими напрямками.