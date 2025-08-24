Верховний Суд ухвалив рішення у справі банку "Конкорд", яким фактично позбавив акціонерів доступу до правосуддя. Нардеп Ніна Южаніна розкритикувала це рішення, назвавши його підтвердженням незахищеності прав акціонерів та вседозволеності НБУ.
Верховна Рада розгляне законопроєкти щодо Defence City. Нардеп Веніславський закликав включити авіабудівну галузь до ініціативи та надати їй податкові пільги, адже вона є драйвером економіки.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 13007-д, який, за словами експертів, порушує Конституцію та розширює можливості для зловживань ФГВФО.
Уряд України презентував 12 пріоритетів на 2026 рік, де безпека та оборона є ключовими. Ініціатива Defence City та співпраця зі світовими компаніями Rheinmetall, BAE Systems є важливими напрямками.
Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до парламенту із закликом не ухвалювати законодавчий пакет щодо Defence City у чинній редакції та повернути його головному комітету для доопрацювання і повторного другого читання.
Народні депутати обговорюють включення авіаційних підприємств до Defence City.
У Верховній Раді понад два роки зареєстровано законопроєкт про акцизний податок на солодкі напої, який може підвищити ціни на 5 гривень. Комітет з питань фінансів рекомендував ухвалити альтернативний законопроєкт, що передбачає 0,1 євро за літр напою.