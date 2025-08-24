Ніна Южаніна

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 5464 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 16121 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 16633 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 21167 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 58747 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 56680 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31161 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54957 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34800 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 38139 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.3м/с
67%
746мм
Популярнi новини
Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День НезалежностіPhoto24 серпня, 03:58 • 7766 перегляди
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ24 серпня, 04:31 • 6202 перегляди
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінкаPhoto24 серпня, 04:45 • 6420 перегляди
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"Photo09:09 • 5984 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула09:59 • 7308 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 21167 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 58747 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 35774 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 48908 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 36901 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Курська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 38139 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 24453 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 25789 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 28458 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 35097 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
COVID-19
Євро
Пістолет
Теги
Люди

Ніна Южаніна

Новини по темi
Ексклюзив
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"

Верховний Суд ухвалив рішення у справі банку "Конкорд", яким фактично позбавив акціонерів доступу до правосуддя. Нардеп Ніна Южаніна розкритикувала це рішення, назвавши його підтвердженням незахищеності прав акціонерів та вседозволеності НБУ.

Політика • 22 серпня, 09:34 • 15438 перегляди
Ексклюзив
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи

Верховна Рада розгляне законопроєкти щодо Defence City. Нардеп Веніславський закликав включити авіабудівну галузь до ініціативи та надати їй податкові пільги, адже вона є драйвером економіки.

Економіка • 20 серпня, 08:52 • 41308 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 13007-д, який, за словами експертів, порушує Конституцію та розширює можливості для зловживань ФГВФО.

Політика • 19 серпня, 11:42 • 137943 перегляди
Ексклюзив
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце

Уряд України презентував 12 пріоритетів на 2026 рік, де безпека та оборона є ключовими. Ініціатива Defence City та співпраця зі світовими компаніями Rheinmetall, BAE Systems є важливими напрямками.

Економіка • 18 серпня, 14:23 • 145022 перегляди
Асоціація оборонної промисловості закликає ВРУ повернути законопроєкти Defence City на доопрацювання

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до парламенту із закликом не ухвалювати законодавчий пакет щодо Defence City у чинній редакції та повернути його головному комітету для доопрацювання і повторного другого читання.

Економіка • 18 серпня, 11:04 • 3066 перегляди
Ексклюзив
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City

Народні депутати обговорюють включення авіаційних підприємств до Defence City.

Економіка • 11 серпня, 10:23 • 133589 перегляди
Ексклюзив
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%

Законопроєкт про акциз на солодкі напої може підвищити їх ціну на 10-20%. Ініціатива спрямована на покращення здоров'я населення та додаткові надходження до бюджету.

Економіка • 7 серпня, 12:15 • 122964 перегляди
Ексклюзив
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі

У Верховній Раді понад два роки зареєстровано законопроєкт про акцизний податок на солодкі напої, який може підвищити ціни на 5 гривень. Комітет з питань фінансів рекомендував ухвалити альтернативний законопроєкт, що передбачає 0,1 євро за літр напою.

Економіка • 31 липня, 12:18 • 98306 перегляди