Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"

Рішення Верховного Суду у справі банку "Конкорд" - чергове підтвердження незахищеності прав акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації і вседозволеності Національного банку України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Контекст

Колегія Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 30 липня ухвалила рішення у справі банку "Конкорд", яке юристи вважають упередженим. Вони вказують, що своїм рішенням суд фактично позбавив акціонерів банку доступу до правосуддя.

Раніше суди першої та апеляційної інстанцій визнали незаконним рішення Національного банку України про відкликання ліцензії банку "Конкорд" та постановили його скасувати. НБУ та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не погодились із такими рішеннями і подали касаційну скаргу. Вони вимагали скасувати рішення судів та закрити провадження.

У пункті 56 постанови колегія суддів прямо зазначила, що жоден суд в Україні не наділений повноваженнями розглядати позови акціонерів банків, що перебувають у процесі ліквідації щодо неправомірних дій чи рішень Національного банку України.

"У цій постанові Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виклав правовий висновок про те, що згідно з особливостями правового регулювання спірних правовідносин вимоги колишнього акціонера неплатоспроможного банку (в цьому випадку – ліквідованого банку), не підлягають розгляду як в порядку адміністративного, так і в порядку господарського судочинства, й за суб'єктним складом учасників правовідносин не підпадають під юрисдикцію цивільного суду. Тобто такі вимоги не підлягають розгляду жодним судом", - вказала колегія суддів.

Тож Верховний суд навіть не розглянув справу "Конкорду" по суті, а відразу закрив провадження. Тобто колегія не дала оцінку рішенням судів попередніх інстанцій і не визнала, що вони були незаконними чи необґрунтованими. Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка вважає рішення суду упередженим, за її словами акціонерів позбавили їхніх конституційних прав.

Деталі

Мені здається, що на сьогоднішній день інституційні права людини, власника, в більшості випадків порушені тим, що вона не може захистити себе і свої права. Кожного разу я тільки й чую ці ситуації, коли або відповідно до, наприклад, Кримінально-процесуального кодексу, є такі нюанси, які позбавляють права людини захистити свої інтереси і навіть своє майно. Тому ситуація з неможливістю власникам банку, який був, по суті, конфіскований, ліквідований на підставі рішень Національного банку, це ще одне питання. Мені здається, що будь-який такий спір, будь-яка така ситуація має розглядатися судами. Чому відмовлено і чому не підлягає оскарженню в подальшому жодній судовій інстанції? Мені здається, такого не може бути — заявила Южаніна.

Вона зазначила, що у випадках, коли суди в Україні відмовляють у розгляді справ, акціонери повинні звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), навіть попри те, що цей процес тривалий.

Южаніна переконана, що проблема полягає у вседозволеності регуляторам - Національного банку, якому законотворці дали можливість самостійно розширювати свої повноваження. За її словами, є купа підзаконних актів, які для НБУ мають більшу силу, ніж закон.

Нардеп також звернула увагу, що схожа ситуація спостерігається і навколо законодавчих змін, які стосуються діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На її думку, ідея розширення дискреційних повноважень регуляторів банківського ринку під виглядом "гнучких правил" загнала правову систему в глухий кут, де навіть питання оприлюднення підзаконних актів стає каменем спотикання.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року ліквідацію було розпочато щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Як заявляла співзасновниця банку Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.