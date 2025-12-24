"Купʼянськ про*бан": російські воєнкори визнали втрату міста попри заяви путіна
Київ • УНН
ЗСУ відновили контроль над більшою частиною Куп'янська, витіснивши окупантів на північно-східні околиці. російські Z-канали повідомляють про критичний стан своїх підрозділів, а ЦПД підтвердило успіх ЗСУ.
Деталі
Пов’язаний із міноборони рф ресурс "рибарь" визнав, що ситуація стала "гірше критичної". Втрачено значну частину плацдарму на західному березі річки Оскіл, включаючи села Кіндрашівка, Радьківка та Московка. Блогер пояснює поразку системним наданням неправдивої інформації вищому керівництву рф.
Систематичне перебільшення успіхів і передача невірної інформації наверх вже призвели до озвучування неправдивої інформації на рівні вище нікуди. Через невірні доповіді про ситуацію наверх, резерви, які "не знадобилися" для взяття і зачистки Куп’янська, були перекинуті на інші ділянки
Реакція української сторони та Z-спільноти
Керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко лаконічно підтвердив успіх ЗСУ у своєму телеграм-каналі: "Купʼянськ. росіяни померли."
Водночас російські пропагандисти скаржаться на абсурдність ситуації, коли офіційні особи заявляли про контроль над містом, якого не було в реальності.
Канал "воєнний освєдомітєль" зазначає: "Мабуть, понурий антикриз про "фейкового Зеленського" з "фейковим відео" біля стели на в'їзді до Куп’янська і власні постановочні відео контролю над містом не допомогли... Зате медалі всі отримали".
Політичний контекст поразки
Втрата Куп’янська ставить у незручне становище вище керівництво рф. 20 листопада начальник генштабу рф валерій герасимов звітував про захоплення міста, а згодом це підтвердив володимир путін.
Під час "прямої лінії" диктатор назвав відео президента Зеленського біля Куп’янської стели "фейком" і наполягав, що місто під контролем росії. Наразі ж російські підрозділи повідомляють, що через "офіційне взяття" міста їм навіть припинили виплати за бойові дії.
