російське військове керівництво продовжує брехати путіну про реальну ситуацію в Куп’янську – ЦПД

путін та герасімов

міністр оборони рф бєлоусов продовжує поширювати неправдиву інформацію про нібито контроль окупаційних військ над Куп’янськом. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, насправді більша частина міста перебуває під контролем Сил оборони України, які наразі продовжують зачистку населеного пункту від росіян, пише УНН.

Деталі

Системна брехня в кремлі, започаткована гєрасімовим, свідчить про намагання військового командування приховати поразки та зберегти свої посади. Не виключено, що сам російський диктатор вірить цим звітам, перебуваючи в інформаційному вакуумі, створеному власним оточенням.

АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста

Повʼязувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше бажанням еліт і оточення путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони і розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам путін хоче воювати далі – наголосив Коваленко.

путін і бєлоусов виступили з низкою брехливих заяв щодо ситуації в Куп'янську і війни в Україні