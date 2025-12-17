російське військове керівництво продовжує брехати путіну про реальну ситуацію в Куп’янську – ЦПД

$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 9828 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 10254 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 11011 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 13735 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 17704 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16353 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26917 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45561 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37620 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 18749 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 22604 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 12133 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 20699 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 6182 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 9844 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 20858 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 38421 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 52703 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 54281 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Білий дім
Польща
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 1586 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 12260 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 53029 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 70292 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 69741 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Starlink

російське військове керівництво продовжує брехати путіну про реальну ситуацію в Куп’янську – ЦПД

Київ • УНН

 • 54 перегляди

міністр оборони рф бєлоусов поширює неправдиву інформацію про контроль окупаційних військ над Куп’янськом. Більша частина міста перебуває під контролем ЗСУ, які продовжують зачистку від росіян.

російське військове керівництво продовжує брехати путіну про реальну ситуацію в Куп’янську – ЦПД
путін та герасімов

міністр оборони рф бєлоусов продовжує поширювати неправдиву інформацію про нібито контроль окупаційних військ над Куп’янськом. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, насправді більша частина міста перебуває під контролем Сил оборони України, які наразі продовжують зачистку населеного пункту від росіян, пише УНН.

Деталі

Системна брехня в кремлі, започаткована гєрасімовим, свідчить про намагання військового командування приховати поразки та зберегти свої посади. Не виключено, що сам російський диктатор вірить цим звітам, перебуваючи в інформаційному вакуумі, створеному власним оточенням.

АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста15.12.25, 22:52 • 9540 переглядiв

Повʼязувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше бажанням еліт і оточення путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони і розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам путін хоче воювати далі 

– наголосив Коваленко.

путін і бєлоусов виступили з низкою брехливих заяв щодо ситуації в Куп'янську і війни в Україні17.12.25, 15:03 • 240 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Куп'янськ