Трамп про нібито атаку на резиденцію президента рф: путін мені сказав, що на нього напали
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається. Трамп не знав про атаку, а путін повідомив його про це вранці.
Деталі
Як заявив Трамп, йому нічого невідомо про те, що Україна атакувала резиденцію путіна у новгородській області.
Я тільки що про це почув, але не знаю подробиць. Ви з ним розмовляли? Це було б дуже погано. Це було б недобре. Так, мені це не подобається. Це недобре. Я дізнався про це сьогодні вранці. Знаєте, хто мені про це розповів? Президент путін розповів мені про це. Рано вранці він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, ви знаєте про "Томагавки", я зупинив "Томагавки". Я не хотів цього, тому що ми говоримо, ви знаєте, про делікатний період часу. Зараз не підходящий момент. Одна справа - поводитися образливо. Тому що їх образили. Інша справа - атакувати його будинок. Зараз не час робити щось подібне
Нагадаємо
Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.
Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.
Російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в Новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.