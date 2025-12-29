Трамп про нібито атаку на резиденцію президента рф: путін мені сказав, що на нього напали

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається, передає УНН.

Як заявив Трамп, йому нічого невідомо про те, що Україна атакувала резиденцію путіна у новгородській області.

Я тільки що про це почув, але не знаю подробиць. Ви з ним розмовляли? Це було б дуже погано. Це було б недобре. Так, мені це не подобається. Це недобре. Я дізнався про це сьогодні вранці. Знаєте, хто мені про це розповів? Президент путін розповів мені про це. Рано вранці він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, ви знаєте про "Томагавки", я зупинив "Томагавки". Я не хотів цього, тому що ми говоримо, ви знаєте, про делікатний період часу. Зараз не підходящий момент. Одна справа - поводитися образливо. Тому що їх образили. Інша справа - атакувати його будинок. Зараз не час робити щось подібне