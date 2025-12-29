Трамп о якобы атаке на резиденцию президента рф: путин мне сказал, что на него напали
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится. Трамп не знал об атаке, а путин сообщил ему об этом утром.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится, передает УНН.
Детали
Как заявил Трамп, ему ничего неизвестно о том, что Украина атаковала резиденцию путина в Новгородской области.
Я только что об этом услышал, но не знаю подробностей. Вы с ним разговаривали? Это было бы очень плохо. Это было бы нехорошо. Да, мне это не нравится. Это нехорошо. Я узнал об этом сегодня утром. Знаете, кто мне об этом рассказал? Президент путин рассказал мне об этом. Рано утром он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, вы знаете о "Томагавках", я остановил "Томагавки". Я не хотел этого, потому что мы говорим, вы знаете, о деликатном периоде времени. Сейчас не подходящий момент. Одно дело - вести себя оскорбительно. Потому что их оскорбили. Другое дело - атаковать его дом. Сейчас не время делать что-то подобное
Напомним
Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.
Российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.