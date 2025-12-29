Трамп о якобы атаке на резиденцию президента рф: путин мне сказал, что на него напали

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится, передает УНН.

Как заявил Трамп, ему ничего неизвестно о том, что Украина атаковала резиденцию путина в Новгородской области.

Я только что об этом услышал, но не знаю подробностей. Вы с ним разговаривали? Это было бы очень плохо. Это было бы нехорошо. Да, мне это не нравится. Это нехорошо. Я узнал об этом сегодня утром. Знаете, кто мне об этом рассказал? Президент путин рассказал мне об этом. Рано утром он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, вы знаете о "Томагавках", я остановил "Томагавки". Я не хотел этого, потому что мы говорим, вы знаете, о деликатном периоде времени. Сейчас не подходящий момент. Одно дело - вести себя оскорбительно. Потому что их оскорбили. Другое дело - атаковать его дом. Сейчас не время делать что-то подобное