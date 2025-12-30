Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви путіна про нібито "допомогу" росії, зазначивши, що не довіряє йому і сумнівається, що москва дійсно зацікавлена в успіху України чи завершенні війни. Про це український президент сказав в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, він не бачить жодних ознак того, що очільник кремля володимир путін прагне миру - ані в публічних заявах, ані в діях росії, яка продовжує масовані атаки по українських містах.

Я не довіряю путіну. Він не хоче успіху України. Він може говорити про це, але це неправда - пояснив Зеленський.

Він наголосив, що путін може говорити такі речі західним лідерам, зокрема Дональду Трампу, але це лише спосіб уникнути тиску та санкцій.

Президент України вважає, що для досягнення реального прогресу в мирних переговорах необхідний жорсткий тиск на росію з боку США, зокрема шляхом посилення санкцій.

Нам потрібен тиск - санкції і діалог. Президент Трамп має інструменти і може це зробити - сказав український лідер.

Він підкреслив, що у разі досягнення та схвалення мирної угоди це стало б значним політичним успіхом для Дональда Трампа, оскільки переговорний процес відбувається під його лідерством.

"Якщо цей план буде схвалений (мирний план із 20 пунктів — Ред.), це буде великий успіх для президента Трампа, тому що все відбувається під його керівництвом", - додав Зеленський.

Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання

Нагадаємо

У неділю, 28 грудня, у резиденції Трампа Мар-а-Лаго відбулися перемовини між головою української держави Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Флориді (США), після якої була анонсована розмова з європейськими лідерами.

За підсумками зустрічі Трамп заявив про наближення до завершення війни. Зеленський, зі свого боку, повідомив, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%, а гарантії безпеки для України - повністю.

Президент Зеленський повідомив, що США нададуть Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження. Він обговорив з американським президентом бажання продовжити термін дії гарантій до 30-50 років.

