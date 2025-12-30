Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання

$42.060.13
Ексклюзив
18:57 • 6502 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 11165 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 10743 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 14156 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 16769 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 16119 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 19877 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 21276 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 21044 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37440 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters29 грудня, 13:27 • 9212 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 12616 перегляди
лавров заявив, що українські дрони атакували резиденцію путіна: пригрозив ударом у відповідь та переглядом переговорної позиції рф29 грудня, 15:44 • 6238 перегляди
Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg29 грудня, 15:59 • 8474 перегляди
Трамп провів "позитивну розмову" з путіним щодо України - Білий дім29 грудня, 16:11 • 4240 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 25893 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 27932 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 146944 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 190381 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 104568 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Київська область
Ізраїль
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 12632 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 27278 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 37347 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 47865 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 146944 перегляди
Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Українська та американська делегації 28 грудня підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання України. Він передбачає фінансування, інвестиційні механізми, реформи та співпрацю з американським бізнесом.

Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання

Українська та американська делегації під переговорів у Мар-а-Лаго в неділю, 28 грудня підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання, який передбачає фінансування, інвестиційні механізми, ключові реформи, а також співпрацю з американським бізнесом і розвиток безмитної торгівлі. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, передає УНН.

Для справедливого миру потрібні гарантії безпеки та чітка економічна рамка відновлення. Разом з американською стороною напрацювали prosperity package, пакет рішень для відбудови та швидкого економічного зростання України

- написав Соболев у Facebook.

У межах пакета, за його словами, визначили ключові параметри, зокрема, обсяг необхідного фінансування для відновлення, джерела коштів та інструменти залучення капіталу, включно з інвестиційними фондами і механізмами для приватного сектору та пріоритетні реформи, які забезпечують швидкий темп відновлення.

Зазначається, що україно-американська делегації також обговорювали безмитну торгівлю між Україною та США та залучення великого американського бізнесу до відбудови.

"Наступний етап передбачає тристороннє узгодження пакета з американською стороною та європейськими партнерами. За підсумком маємо отримати погоджений план дій і взаємні зобов’язання", - додав міністр.

У неділю, 28 грудня, у резиденції Трампа Мар-а-Лаго відбулися перемовини між головою української держави Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Флориді (США), після якої була анонсована розмова з європейськими лідерами.

Гарантії безпеки, економічний пакет і прогрес у 20-пунктовому плані: Зеленський розкрив ключові домовленості з Трампом29.12.25, 11:37 • 2406 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида