Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання

Українська та американська делегації під переговорів у Мар-а-Лаго в неділю, 28 грудня підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання, який передбачає фінансування, інвестиційні механізми, ключові реформи, а також співпрацю з американським бізнесом і розвиток безмитної торгівлі. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, передає УНН.

Для справедливого миру потрібні гарантії безпеки та чітка економічна рамка відновлення. Разом з американською стороною напрацювали prosperity package, пакет рішень для відбудови та швидкого економічного зростання України - написав Соболев у Facebook.

У межах пакета, за його словами, визначили ключові параметри, зокрема, обсяг необхідного фінансування для відновлення, джерела коштів та інструменти залучення капіталу, включно з інвестиційними фондами і механізмами для приватного сектору та пріоритетні реформи, які забезпечують швидкий темп відновлення.

Зазначається, що україно-американська делегації також обговорювали безмитну торгівлю між Україною та США та залучення великого американського бізнесу до відбудови.

"Наступний етап передбачає тристороннє узгодження пакета з американською стороною та європейськими партнерами. За підсумком маємо отримати погоджений план дій і взаємні зобов’язання", - додав міністр.

Нагадаємо

У неділю, 28 грудня, у резиденції Трампа Мар-а-Лаго відбулися перемовини між головою української держави Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Флориді (США), після якої була анонсована розмова з європейськими лідерами.

Гарантії безпеки, економічний пакет і прогрес у 20-пунктовому плані: Зеленський розкрив ключові домовленості з Трампом