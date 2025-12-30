Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання
Українська та американська делегації 28 грудня підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання України. Він передбачає фінансування, інвестиційні механізми, реформи та співпрацю з американським бізнесом.
Українська та американська делегації під переговорів у Мар-а-Лаго в неділю, 28 грудня підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання, який передбачає фінансування, інвестиційні механізми, ключові реформи, а також співпрацю з американським бізнесом і розвиток безмитної торгівлі. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, передає УНН.
Для справедливого миру потрібні гарантії безпеки та чітка економічна рамка відновлення. Разом з американською стороною напрацювали prosperity package, пакет рішень для відбудови та швидкого економічного зростання України
У межах пакета, за його словами, визначили ключові параметри, зокрема, обсяг необхідного фінансування для відновлення, джерела коштів та інструменти залучення капіталу, включно з інвестиційними фондами і механізмами для приватного сектору та пріоритетні реформи, які забезпечують швидкий темп відновлення.
Зазначається, що україно-американська делегації також обговорювали безмитну торгівлю між Україною та США та залучення великого американського бізнесу до відбудови.
"Наступний етап передбачає тристороннє узгодження пакета з американською стороною та європейськими партнерами. За підсумком маємо отримати погоджений план дій і взаємні зобов’язання", - додав міністр.
Нагадаємо
У неділю, 28 грудня, у резиденції Трампа Мар-а-Лаго відбулися перемовини між головою української держави Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Флориді (США), після якої була анонсована розмова з європейськими лідерами.
