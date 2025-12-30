$42.060.13
Эксклюзив
18:57 • 6554 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 11217 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 10779 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 14193 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 16805 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 16151 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 19918 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 21303 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 21048 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37445 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Украина и США в ходе переговоров в Мар-а-Лаго подготовили пакет решений для послевоенного восстановления и экономического роста

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Украинская и американская делегации 28 декабря подготовили пакет решений для послевоенного восстановления и экономического роста Украины. Он предусматривает финансирование, инвестиционные механизмы, реформы и сотрудничество с американским бизнесом.

Украина и США в ходе переговоров в Мар-а-Лаго подготовили пакет решений для послевоенного восстановления и экономического роста

Украинская и американская делегации в ходе переговоров в Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря, подготовили пакет решений для послевоенного восстановления и экономического роста, который предусматривает финансирование, инвестиционные механизмы, ключевые реформы, а также сотрудничество с американским бизнесом и развитие беспошлинной торговли. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, передает УНН.

Для справедливого мира нужны гарантии безопасности и четкая экономическая рамка восстановления. Вместе с американской стороной наработали prosperity package, пакет решений для восстановления и быстрого экономического роста Украины

- написал Соболев в Facebook.

В рамках пакета, по его словам, определены ключевые параметры, в частности, объем необходимого финансирования для восстановления, источники средств и инструменты привлечения капитала, включая инвестиционные фонды и механизмы для частного сектора, а также приоритетные реформы, обеспечивающие быстрый темп восстановления.

Отмечается, что украинско-американские делегации также обсуждали беспошлинную торговлю между Украиной и США и привлечение крупного американского бизнеса к восстановлению.

"Следующий этап предусматривает трехстороннее согласование пакета с американской стороной и европейскими партнерами. По итогам должны получить согласованный план действий и взаимные обязательства", - добавил министр.

Напомним

В воскресенье, 28 декабря, в резиденции Трампа Мар-а-Лаго состоялись переговоры между главой украинского государства Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом во Флориде (США), после которой был анонсирован разговор с европейскими лидерами.

Гарантии безопасности, экономический пакет и прогресс в 20-пунктовом плане: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с Трампом29.12.25, 11:37 • 2406 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида