Украина и США в ходе переговоров в Мар-а-Лаго подготовили пакет решений для послевоенного восстановления и экономического роста
Киев • УНН
Украинская и американская делегации 28 декабря подготовили пакет решений для послевоенного восстановления и экономического роста Украины. Он предусматривает финансирование, инвестиционные механизмы, реформы и сотрудничество с американским бизнесом.
Украинская и американская делегации в ходе переговоров в Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря, подготовили пакет решений для послевоенного восстановления и экономического роста, который предусматривает финансирование, инвестиционные механизмы, ключевые реформы, а также сотрудничество с американским бизнесом и развитие беспошлинной торговли. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, передает УНН.
Для справедливого мира нужны гарантии безопасности и четкая экономическая рамка восстановления. Вместе с американской стороной наработали prosperity package, пакет решений для восстановления и быстрого экономического роста Украины
В рамках пакета, по его словам, определены ключевые параметры, в частности, объем необходимого финансирования для восстановления, источники средств и инструменты привлечения капитала, включая инвестиционные фонды и механизмы для частного сектора, а также приоритетные реформы, обеспечивающие быстрый темп восстановления.
Отмечается, что украинско-американские делегации также обсуждали беспошлинную торговлю между Украиной и США и привлечение крупного американского бизнеса к восстановлению.
"Следующий этап предусматривает трехстороннее согласование пакета с американской стороной и европейскими партнерами. По итогам должны получить согласованный план действий и взаимные обязательства", - добавил министр.
Напомним
В воскресенье, 28 декабря, в резиденции Трампа Мар-а-Лаго состоялись переговоры между главой украинского государства Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом во Флориде (США), после которой был анонсирован разговор с европейскими лидерами.
