Гарантии безопасности, экономический пакет и прогресс в 20-пунктовом плане: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ключевых договоренностях, достигнутых во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о гарантиях безопасности, экономической поддержке и дальнейшей работе над 20-пунктовым планом. Об этом Президент сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

"Чего мы достигли? Президент Соединенных Штатов подтвердил гарантии безопасности, все детали, которые мы до этого разрабатывали, наши технические, переговорные группы по деталям гарантий безопасности, он их подтвердил и подтвердит, что они будут проголосованы и поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что это очень сильная договоренность", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, стороны обсудили пакет поддержки Украины после завершения войны. Речь идет об экономическом пакете, который предусматривает участие американского бизнеса в восстановлении страны, специальные условия для развития экономики и подготовку соглашения о свободной торговле между Украиной и США.

Мы проговорили пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания войны. Такой экономический пакет. И это заход американского бизнеса, это специальные условия для развития и восстановления Украины, и это разработка соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки. Также это подтвердил президент Соединенных Штатов - сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил прогресс в работе над 20-пунктовым планом, а также на гарантиях безопасности со стороны "коалиции желающих".

"Ну, и вы знаете, я об этом уже говорил, что мы максимально приближаемся к результату в 20-пунктовом плане. И также, что важно, что гарантии безопасности от "коалиции желающих" и присутствия наших европейских партнеров, а также в "коалиции желающих" есть Канада, есть Япония и другие наши друзья. Сегодня все это также подтверждено. Мы на это рассчитываем и очень рассчитываем, что от "коалиции желающих" также будут и гарантии безопасности, и их присутствие в восстановлении. Я думаю, что вчера у нас был разговор не со всеми лидерами "коалиции желающих", из-за немного ограниченного формата, но я думаю, что важно проинформировать партнеров, и я думаю, что все я в ближайшее время постараюсь связаться с премьер-министром Японии и обсудить это", – подчеркнул Президент Украины.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что партнеры будут обеспечивать технический мониторинг прекращения огня в Украине. Он отметил, что вопрос свободной экономической зоны сейчас обсуждается, а о демилитаризованной зоне пока речь не идет.