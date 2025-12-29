$42.060.13
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 19380 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 38204 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 44560 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 41090 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 34816 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 40466 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50123 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34359 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
28 декабря, 05:38 • 40807 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Гарантии безопасности, экономический пакет и прогресс в 20-пунктовом плане: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с Трампом

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности, экономической поддержки и прогресса в 20-пунктовом плане. Обсуждался пакет экономической поддержки с участием американского бизнеса и соглашение о свободной торговле.

Гарантии безопасности, экономический пакет и прогресс в 20-пунктовом плане: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ключевых договоренностях, достигнутых во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о гарантиях безопасности, экономической поддержке и дальнейшей работе над 20-пунктовым планом. Об этом Президент сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

"Чего мы достигли? Президент Соединенных Штатов подтвердил гарантии безопасности, все детали, которые мы до этого разрабатывали, наши технические, переговорные группы по деталям гарантий безопасности, он их подтвердил и подтвердит, что они будут проголосованы и поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что это очень сильная договоренность", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, стороны обсудили пакет поддержки Украины после завершения войны. Речь идет об экономическом пакете, который предусматривает участие американского бизнеса в восстановлении страны, специальные условия для развития экономики и подготовку соглашения о свободной торговле между Украиной и США.

Мы проговорили пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания войны. Такой экономический пакет. И это заход американского бизнеса, это специальные условия для развития и восстановления Украины, и это разработка соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки. Также это подтвердил президент Соединенных Штатов

- сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил прогресс в работе над 20-пунктовым планом, а также на гарантиях безопасности со стороны "коалиции желающих".

"Ну, и вы знаете, я об этом уже говорил, что мы максимально приближаемся к результату в 20-пунктовом плане. И также, что важно, что гарантии безопасности от "коалиции желающих" и присутствия наших европейских партнеров, а также в "коалиции желающих" есть Канада, есть Япония и другие наши друзья. Сегодня все это также подтверждено. Мы на это рассчитываем и очень рассчитываем, что от "коалиции желающих" также будут и гарантии безопасности, и их присутствие в восстановлении. Я думаю, что вчера у нас был разговор не со всеми лидерами "коалиции желающих", из-за немного ограниченного формата, но я думаю, что важно проинформировать партнеров, и я думаю, что все я в ближайшее время постараюсь связаться с премьер-министром Японии и обсудить это", – подчеркнул Президент Украины.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что партнеры будут обеспечивать технический мониторинг прекращения огня в Украине. Он отметил, что вопрос свободной экономической зоны сейчас обсуждается, а о демилитаризованной зоне пока речь не идет.

Алла Киосак

