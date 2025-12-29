Зеленський розкрив деталі обговорень моніторингу припинення вогню та вільної економічної зони
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що партнери забезпечуватимуть технічний моніторинг припинення вогню в Україні. Він зазначив, що питання вільної економічної зони наразі обговорюється, а про демілітаризовану зону поки що не йдеться.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікується, що партнери забезпечуватимуть моніторинг припинення вогню в Україні, деталі про технічний моніторинг і присутність мають бути в гарантіях безпеки. І вказав, що питання вільної економічної зони наразі обговорюється, а про демілітаризовану зону поки що не йдеться. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Тут є чітке розуміння: забезпечувати будуть наші партнери, технічний моніторинг і присутність також буде зрозуміла, всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України
На уточнення, хто патрулюватиме демілітаризовану зону, якщо таку буде встановлено, Зеленський вказав: "У принципі, в вашому питанні є і відповідь, якщо буде встановлено. Поки що про це не йдеться".
"Поки що ми говоримо про вільну економічну зону. Деталей поки що немає, але всі почали це питання проговорювати", - зазначив Президент.
Зеленський пояснив позицію росії щодо референдуму та роль гарантій безпеки29.12.25, 11:41 • 2420 переглядiв