Зеленський пояснив позицію росії щодо референдуму та роль гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія негативно ставиться до проведення референдуму, оскільки для цього необхідне припинення вогню та створення безпекової інфраструктури. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, проведення референдуму потребує щонайменше 60 днів повного припинення вогню, на що росія не погоджується.

Зрозуміло, що ставлення росіян до референдуму не позитивне. Чому? Тому що референдум вимагає безпеки, безпекової інфраструктури. Що це означає? Це означає потрібне припинення вогню. А росіяни не хочуть давати нам припинення вогню просто на стільки днів, скільки потрібно для проведення референдуму. Це для нас 60 днів. Ми розуміємо, що потрібно хоча б 60 днів. Так, безумовно, це дуже складне питання. І росія хоче продовжувати тиснути нас. А чим? Це продовженням війни, ракетами, артилерією тощо. Тому ми за це боремося - каже Володимир Зеленський.

Президент також нагадав про попередні міжнародні домовленості, які не спрацювали. Водночас, за його словами, Україна домовилася зі США про гарантії безпеки, які мають бути підтримані Конгресом США та парламентом України, а також двосторонні угоди з європейЦЯМИ планується підтвердити через Європейський парламент.

І тут також це питання - сили цих угод, сили визнання цих угод. В Україні був Будапештський меморандум, її підписували персоналії - це не працювало. Далі були Мінські угоди, які привели до повномасштабної війни, всі ці папери не спрацювали. Ми домовилися зараз з американцями, що у нас будуть гарантії безпеки, які будуть підтримані Конгресом США, що дуже важливо, і Парламентом України. Гарантії безпеки будуть двосторонньо голосуватись. А наші, наприклад, двосторонні договори з європейцями, будуть відповідно, що до коаліції охочих, я маю на увазі, будуть потім підтверджуються Європейським парламентом щоб мали сили ці угоди - підкреслив Володимир Зеленський.

Окремо Зеленський наголосив, що 20-пунктовий план Україна вважає за необхідне закріпити на референдумі.

"А 20-пунктовий план - ми вважаємо, потрібно закріпити на референдумі. Усі розуміють, що це найсильніший історичний підпис сили цього документа. І дуже хотілося б це зробити. Безумовно, не всі позитивно до цього ставляться Через все те, що я вам сказав. Бо ви це точно веде до відкритого волевиявлення не однієї людини, ні 450 людей, так це йдеться мова про мільйони людей", - наголосив президент України

Нагадаємо

Президент України за підсумками зустрічі з Президентом США заявив, що сторони обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів, а також обговорили послідовність подальших дій.