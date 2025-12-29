$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3834 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6760 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8794 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12854 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14531 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18907 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35566 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54814 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59187 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51913 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Зеленський пояснив позицію росії щодо референдуму та роль гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 2420 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія не погоджується на референдум через необхідність 60-денного припинення вогню. Україна домовилася зі США про гарантії безпеки, які мають бути підтримані Конгресом США та парламентом України, а також планує двосторонні угоди з європейськими країнами, що будуть підтверджені Європейським парламентом.

Зеленський пояснив позицію росії щодо референдуму та роль гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія негативно ставиться до проведення референдуму, оскільки для цього необхідне припинення вогню та створення безпекової інфраструктури. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, проведення референдуму потребує щонайменше 60 днів повного припинення вогню, на що росія не погоджується.

Зрозуміло, що ставлення росіян до референдуму не позитивне. Чому? Тому що референдум вимагає безпеки, безпекової інфраструктури. Що це означає? Це означає потрібне припинення вогню. А росіяни не хочуть давати нам припинення вогню просто на стільки днів, скільки потрібно для проведення референдуму. Це для нас 60 днів. Ми розуміємо, що потрібно хоча б 60 днів. Так, безумовно, це дуже складне питання. І росія хоче продовжувати тиснути нас. А чим? Це продовженням війни, ракетами, артилерією тощо. Тому ми за це боремося

- каже Володимир Зеленський.

Президент також нагадав про попередні міжнародні домовленості, які не спрацювали. Водночас, за його словами, Україна домовилася зі США про гарантії безпеки, які мають бути підтримані Конгресом США та парламентом України, а також двосторонні угоди з європейЦЯМИ планується підтвердити через Європейський парламент.

І тут також це питання - сили цих угод, сили визнання цих угод. В Україні був Будапештський меморандум, її підписували персоналії - це не працювало. Далі були Мінські угоди, які привели до повномасштабної війни, всі ці папери не спрацювали. Ми домовилися зараз з американцями, що у нас будуть гарантії безпеки, які будуть підтримані Конгресом США, що дуже важливо, і Парламентом України. Гарантії безпеки будуть двосторонньо голосуватись. А наші, наприклад, двосторонні договори з європейцями, будуть відповідно, що до коаліції охочих, я маю на увазі, будуть потім підтверджуються Європейським парламентом щоб мали сили ці угоди

- підкреслив Володимир Зеленський.

Окремо Зеленський наголосив, що 20-пунктовий план Україна вважає за необхідне закріпити на референдумі.

"А 20-пунктовий план - ми вважаємо, потрібно закріпити на референдумі. Усі розуміють, що це найсильніший історичний підпис сили цього документа. І дуже хотілося б це зробити. Безумовно, не всі позитивно до цього ставляться Через все те, що я вам сказав. Бо ви це точно веде до відкритого волевиявлення не однієї людини, ні 450 людей, так це йдеться мова про мільйони людей", - наголосив президент України

Нагадаємо

Президент України за підсумками зустрічі з Президентом США заявив, що сторони обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів, а також обговорили послідовність подальших дій.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Європейський парламент
Конгрес США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна