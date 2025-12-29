$42.060.13
Зеленский объяснил позицию россии по референдуму и роль гарантий безопасности

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия не соглашается на референдум из-за необходимости 60-дневного прекращения огня. Украина договорилась с США о гарантиях безопасности, которые должны быть поддержаны Конгрессом США и парламентом Украины, а также планирует двусторонние соглашения с европейскими странами, которые будут подтверждены Европейским парламентом.

Зеленский объяснил позицию россии по референдуму и роль гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия негативно относится к проведению референдума, поскольку для этого необходимо прекращение огня и создание инфраструктуры безопасности. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

По словам Зеленского, проведение референдума требует как минимум 60 дней полного прекращения огня, на что Россия не соглашается.

Понятно, что отношение россиян к референдуму не позитивное. Почему? Потому что референдум требует безопасности, инфраструктуры безопасности. Что это значит? Это значит, что нужно прекращение огня. А россияне не хотят давать нам прекращение огня просто на столько дней, сколько нужно для проведения референдума. Это для нас 60 дней. Мы понимаем, что нужно хотя бы 60 дней. Да, безусловно, это очень сложный вопрос. И Россия хочет продолжать давить на нас. А чем? Это продолжением войны, ракетами, артиллерией и т.д. Поэтому мы за это боремся

- говорит Владимир Зеленский.

Президент также напомнил о предыдущих международных договоренностях, которые не сработали. В то же время, по его словам, Украина договорилась с США о гарантиях безопасности, которые должны быть поддержаны Конгрессом США и парламентом Украины, а также двусторонние соглашения с европейцами планируется подтвердить через Европейский парламент.

И здесь также этот вопрос - силы этих соглашений, силы признания этих соглашений. В Украине был Будапештский меморандум, его подписывали персоналии - это не работало. Далее были Минские соглашения, которые привели к полномасштабной войне, все эти бумаги не сработали. Мы договорились сейчас с американцами, что у нас будут гарантии безопасности, которые будут поддержаны Конгрессом США, что очень важно, и Парламентом Украины. Гарантии безопасности будут двусторонне голосоваться. А наши, например, двусторонние договоры с европейцами, будут соответственно, что к коалиции желающих, я имею в виду, будут потом подтверждаться Европейским парламентом, чтобы имели силы эти соглашения

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что 20-пунктовый план Украина считает необходимым закрепить на референдуме.

"А 20-пунктовый план - мы считаем, нужно закрепить на референдуме. Все понимают, что это самая сильная историческая подпись силы этого документа. И очень хотелось бы это сделать. Безусловно, не все позитивно к этому относятся из-за всего того, что я вам сказал. Потому что это точно ведет к открытому волеизъявлению не одного человека, ни 450 человек, так это речь идет о миллионах людей", - подчеркнул президент Украины

Напомним

Президент Украины по итогам встречи с Президентом США заявил, что стороны обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов, а также обсудили последовательность дальнейших действий.

Алла Киосак

