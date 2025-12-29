Зеленский раскрыл детали обсуждений мониторинга прекращения огня и свободной экономической зоны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается, что партнеры будут обеспечивать мониторинг прекращения огня в Украине, детали о техническом мониторинге и присутствии должны быть в гарантиях безопасности. И указал, что вопрос свободной экономической зоны сейчас обсуждается, а о демилитаризованной зоне пока речь не идет. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Здесь есть четкое понимание: обеспечивать будут наши партнеры, технический мониторинг и присутствие также будет понятно, все эти детали будут в гарантиях безопасности для Украины - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, каким должен быть мониторинг прекращения огня и кто его будет обеспечивать.

На уточнение, кто будет патрулировать демилитаризованную зону, если таковая будет установлена, Зеленский указал: "В принципе, в вашем вопросе есть и ответ, если будет установлено. Пока об этом речь не идет".

"Пока мы говорим о свободной экономической зоне. Деталей пока нет, но все начали этот вопрос проговаривать", - отметил Президент.

