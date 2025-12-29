Зеленский раскрыл детали обсуждений мониторинга прекращения огня и свободной экономической зоны

$42.060.13
49.560.13
ukenru
09:17 • 3062 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
04:39 • 16837 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 35654 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 42133 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 39078 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 33813 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 39722 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 49883 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34235 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40727 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
78%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Нам нужен справедливый мир": Александер Стубб рассказал детали переговоров Зеленского и Трампа29 декабря, 00:44 • 9342 просмотра
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата29 декабря, 01:38 • 9034 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 28156 просмотра
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат04:18 • 5136 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 12655 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 33745 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 118779 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 165801 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 88048 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 118425 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Село
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 4284 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 28168 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 38787 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 118779 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 39571 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Отопление
Фильм

Зеленский раскрыл детали обсуждений мониторинга прекращения огня и свободной экономической зоны

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Президент Зеленский заявил, что партнеры будут обеспечивать технический мониторинг прекращения огня в Украине. Он отметил, что вопрос свободной экономической зоны сейчас обсуждается, а о демилитаризованной зоне пока речь не идет.

Зеленский раскрыл детали обсуждений мониторинга прекращения огня и свободной экономической зоны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается, что партнеры будут обеспечивать мониторинг прекращения огня в Украине, детали о техническом мониторинге и присутствии должны быть в гарантиях безопасности. И указал, что вопрос свободной экономической зоны сейчас обсуждается, а о демилитаризованной зоне пока речь не идет. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Здесь есть четкое понимание: обеспечивать будут наши партнеры, технический мониторинг и присутствие также будет понятно, все эти детали будут в гарантиях безопасности для Украины

- сказал Зеленский, отвечая на вопрос, каким должен быть мониторинг прекращения огня и кто его будет обеспечивать.

На уточнение, кто будет патрулировать демилитаризованную зону, если таковая будет установлена, Зеленский указал: "В принципе, в вашем вопросе есть и ответ, если будет установлено. Пока об этом речь не идет".

"Пока мы говорим о свободной экономической зоне. Деталей пока нет, но все начали этот вопрос проговаривать", - отметил Президент.

Зеленский объяснил позицию россии по референдуму и роль гарантий безопасности29.12.25, 11:41 • 684 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина