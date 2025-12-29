$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6166 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8372 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12633 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14271 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18830 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35489 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54756 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59127 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51873 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Гарантії безпеки, економічний пакет і прогрес у 20-пунктовому плані: Зеленський розкрив ключові домовленості з Трампом

Київ • УНН

 • 2184 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки, економічної підтримки та прогресу в 20-пунктовому плані. Обговорювався пакет економічної підтримки з участю американського бізнесу та угода про вільну торгівлю.

Гарантії безпеки, економічний пакет і прогрес у 20-пунктовому плані: Зеленський розкрив ключові домовленості з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ключові домовленості, досягнуті під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Ідеться про гарантії безпеки, економічну підтримку та подальшу роботу над 20-пунктовим планом. Про це Президент повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

"Що ми досягли? Президент Сполучених Штатів підтвердив гарантії безпеки, всі деталі, які ми до цього розробляли, наші групи технічні, переговорні щодо деталі гарантій безпеки, він їх підтвердив і підтвердить, що вони будуть проголосовані і підтримані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що це дуже сильна домовленість", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, сторони обговорили пакет підтримки України після завершення війни. Ідеться про економічний пакет, який передбачає участь американського бізнесу у відновленні країни, спеціальні умови для розвитку економіки та підготовку угоди про вільну торгівлю між Україною та США.

Ми проговорили пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни. Такий економічний пакет. І це заход американського бізнесу, це спеціальні умови для розвитку і відновлення України, і це розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Також це підтвердив президент Сполучених Штатів

- сказав Зеленський.

Окремо Зеленський наголосив на прогресі в роботі над 20-пунктовим планом, а також на гарантіях безпеки з боку "коаліції охочих".

"Ну, і ви знаєте, я про це вже говорив, що ми максимально наближаємося до результату в 20-пунктовому плані. І також, що важливо, що гарантії безпеки від "коаліції охочих" і присутності наших європейських партнерів, а також у "коаліції охочих" є Канада, є Японія та інші наші друзі. Сьогодні все це також підтверджено. Ми на це розраховуємо і дуже розраховуємо, що від "коаліції охочих" також будуть і гарантії безпеки, і їх присутність у відновлені. Я думаю, що вчора в нас була розмова не з усіма лідерами "коаліції охочих", через трішки обмежений формат, але я думаю, що важливо проінформувати партнерів, і я думаю, що всі я найближчим часом намагатимусь з’єднатись з прем’єр-міністром Японії і обговорити це", – наголосив Президент України.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що партнери забезпечуватимуть технічний моніторинг припинення вогню в Україні. Він зазначив, що питання вільної економічної зони наразі обговорюється, а про демілітаризовану зону поки що не йдеться.

Алла Кіосак

