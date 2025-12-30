Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления путина о якобы "помощи" россии, отметив, что не доверяет ему и сомневается, что москва действительно заинтересована в успехе Украины или завершении войны. Об этом украинский президент сказал в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, он не видит никаких признаков того, что глава кремля владимир путин стремится к миру - ни в публичных заявлениях, ни в действиях россии, которая продолжает массированные атаки по украинским городам.

Я не доверяю путину. Он не хочет успеха Украины. Он может говорить об этом, но это неправда - пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что путин может говорить такие вещи западным лидерам, в частности Дональду Трампу, но это лишь способ избежать давления и санкций.

Президент Украины считает, что для достижения реального прогресса в мирных переговорах необходимо жесткое давление на россию со стороны США, в частности путем усиления санкций.

Нам нужно давление - санкции и диалог. Президент Трамп имеет инструменты и может это сделать - сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что в случае достижения и одобрения мирного соглашения это стало бы значительным политическим успехом для Дональда Трампа, поскольку переговорный процесс происходит под его лидерством.

"Если этот план будет одобрен (мирный план из 20 пунктов — Ред.), это будет большой успех для президента Трампа, потому что все происходит под его руководством", - добавил Зеленский.

Напомним

В воскресенье, 28 декабря, в резиденции Трампа Мар-а-Лаго состоялись переговоры между главой украинского государства Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом во Флориде (США), после которой был анонсирован разговор с европейскими лидерами.

По итогам встречи Трамп заявил о приближении к завершению войны. Зеленский, со своей стороны, сообщил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности для Украины - полностью.

Президент Зеленский сообщил, что США предоставят Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления. Он обсудил с американским президентом желание продлить срок действия гарантий до 30-50 лет.

