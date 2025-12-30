"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"

Украина не может просто отступить из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в рамках мирного урегулирования войны с РФ, поскольку это противоречит украинскому законодательству, позиции общества и реальной ситуации на местах. Об этом украинский президент сказал в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

Президент Украины в интервью Fox News заявил, что не доверяет ни России, ни лично Путину, и считает утверждения о "поддержке Украины" ложными. Он отметил, что Путин может делать подобные заявления западным лидерам, в частности Дональду Трампу, но это лишь способ избежать давления и санкций.

По словам Зеленского, вопрос территорий является самым сложным в переговорах по прекращению войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Мы не можем просто выйти с наших территорий. Это вне нашего закона. Это не только о законе — там живут люди, там находится наша армия - сказал Зеленский.

Он отметил, что на этих территориях проживают примерно 300 тысяч человек, многие из которых пострадали из-за боевых действий. По его словам, сотни людей получили ранения, а десятки погибли, поэтому вопрос этих территорий нельзя рассматривать только формально или с политической точки зрения.

Президент Украины также подтвердил, что 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%. Неразрешенными остаются лишь два пункта, из которых ключевым является именно территориальный вопрос.

Когда я сказал о 90%, это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды - это территории. И эти разногласия не с американцами, а с русскими - подчеркнул Президент Украины.

Он добавил, что Соединенные Штаты понимают позиции сторон и пытаются найти компромиссные решения. По словам президента, Украина в течение последнего месяца демонстрировала шаги, направленные на продвижение мирного процесса.

Комментируя возможность референдума по территориям, Зеленский заявил, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом.

Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум по отказу от территорий не будет положительным для Украины - добавил он.

Зеленский отметил, что одним из вариантов компромисса может стать создание свободной экономической зоны с взаимным отводом войск на несколько километров с обеих сторон. Однако даже этот вариант может быть утвержден или отклонен только украинским народом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отсутствии детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе, обещая обсуждение с обществом. Он также отметил, что Россия стремится к выводу украинских военных из Донбасса, но Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.

