Деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі поки немає - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі, обіцяючи обговорення з суспільством. Він також зазначив, що росія прагне виведення українських військових з Донбасу, але Україна діятиме відповідно до своїх інтересів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі поки немає, але запевнив, що це буде проговорюватись із суспільством, передає УНН.
Деталізованої концепції вільної економічної зони (на Донбасі - ред.) поки немає... Ми обов'язково будемо проговорювати це з суспільством
Крім того, відповідаючи на запитання ЗМІ, Президент додав, що Росія хоче, аби українські військові вийшли з Донбасу і це не новина.
У їх рожевих мріях, щоб нас не було на території нашої країни, цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідним інтересам України
