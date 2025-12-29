$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі поки немає - Зеленський

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі, обіцяючи обговорення з суспільством. Він також зазначив, що росія прагне виведення українських військових з Донбасу, але Україна діятиме відповідно до своїх інтересів.

Деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі поки немає - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі поки немає, але запевнив, що це буде проговорюватись із суспільством, передає УНН.

Деталізованої концепції вільної економічної зони (на Донбасі - ред.) поки немає... Ми обов'язково будемо проговорювати це з суспільством 

- сказав Зеленський.

Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg12.12.25, 01:00 • 12782 перегляди

Крім того, відповідаючи на запитання ЗМІ, Президент додав, що Росія хоче, аби українські військові вийшли з Донбасу і це не новина.

У їх рожевих мріях, щоб нас не було на території нашої країни, цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідним інтересам України 

- наголосив Президент.

"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський16.12.25, 03:30 • 21034 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна