Деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі поки немає - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деталізованої концепції вільної економічної зони на Донбасі поки немає, але запевнив, що це буде проговорюватись із суспільством, передає УНН.

Деталізованої концепції вільної економічної зони (на Донбасі - ред.) поки немає... Ми обов'язково будемо проговорювати це з суспільством - сказав Зеленський.

Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg

Крім того, відповідаючи на запитання ЗМІ, Президент додав, що Росія хоче, аби українські військові вийшли з Донбасу і це не новина.

У їх рожевих мріях, щоб нас не було на території нашої країни, цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідним інтересам України - наголосив Президент.

"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський