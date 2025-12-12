Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення референдуму щодо передачі Донбасу росії. Це відбувається на тлі зростаючого тиску з боку США щодо погодження на умови нового мирного плану, який передбачає скорочення території України на 20%.
Деталі
Видання вказує, що москва наполягає на тому, щоб Україна вивела свої війська зі східних територій, включаючи райони Донецької та Луганської областей, які російські військові не змогли захопити під час майже чотирирічного вторгнення.
Мирний план, схвалений росією, скоротить територію України на 20%. Крим, Луганська та Донецька області будуть визнані де-факто російськими. Лінії фронту будуть заморожені в Херсоні та Запоріжжі, а решта цих двох регіонів все ще належатимуть росіянам
Автори зазначають, що війна в Україні "дедалі більше напружує континент". Так, генсек НАТО Марко Рютте попередив у четвер, що росія "прийде за рештою Європи, якщо її розпалювання війни зараз не буде зупинено".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде готовий до президентських виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпечні умови.
