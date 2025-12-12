$42.280.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg

Київ

 • 98 перегляди

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення референдуму щодо передачі Донбасу росії. Це відбувається на тлі зростаючого тиску з боку США щодо погодження на умови нового мирного плану, який передбачає скорочення території України на 20%.

Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення референдуму щодо передачі Донбасу росії, у той час як на Київ чиниться зростаючий тиск з боку США стосовно погодження на умови нового мирного плану. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що москва наполягає на тому, щоб Україна вивела свої війська зі східних територій, включаючи райони Донецької та Луганської областей, які російські військові не змогли захопити під час майже чотирирічного вторгнення.

Мирний план, схвалений росією, скоротить територію України на 20%. Крим, Луганська та Донецька області будуть визнані де-факто російськими. Лінії фронту будуть заморожені в Херсоні та Запоріжжі, а решта цих двох регіонів все ще належатимуть росіянам

- йдеться у статті.

Автори зазначають, що війна в Україні "дедалі більше напружує континент". Так, генсек НАТО Марко Рютте попередив у четвер, що росія "прийде за рештою Європи, якщо її розпалювання війни зараз не буде зупинено".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде готовий до президентських виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпечні умови.

Вадим Хлюдзинський

