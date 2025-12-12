Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума о передаче Донбасса России, в то время как на Киев оказывается растущее давление со стороны США относительно согласия на условия нового мирного плана. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Издание указывает, что Москва настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска с восточных территорий, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые российские военные не смогли захватить во время почти четырехлетнего вторжения.

Мирный план, одобренный Россией, сократит территорию Украины на 20%. Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими. Линии фронта будут заморожены в Херсоне и Запорожье, а остальная часть этих двух регионов все еще будет принадлежать россиянам