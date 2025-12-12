Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg

$42.280.10
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Популярные новости
путин приказал продолжить наступление в Украине и захватить СеверскVideo11 декабря, 15:25 • 5170 просмотра
Изменение ветра над Тихим океаном может спровоцировать рекордное потепление планеты в 2026 году – климатологиPhoto11 декабря, 15:57 • 4590 просмотра
Украинские беспилотники атаковали два химзавода в РФ: Мадяр рассказал детали11 декабря, 16:11 • 5428 просмотра
Зеленский назвал условия проведения президентских выборов в Украине11 декабря, 17:10 • 4412 просмотра
Киев под давлением: Украине трудно справиться с «разрушительными мирными планами» Дональда Трампа – The Economist11 декабря, 17:23 • 6246 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 43809 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 45082 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 56109 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 57026 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Беларусь
Государственная граница Украины
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 27367 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 30633 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 36134 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 32009 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 40732 просмотра
Актуальное
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума о передаче Донбасса России. Это происходит на фоне растущего давления со стороны США относительно согласия на условия нового мирного плана, который предусматривает сокращение территории Украины на 20%.

Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума о передаче Донбасса России, в то время как на Киев оказывается растущее давление со стороны США относительно согласия на условия нового мирного плана. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности

Издание указывает, что Москва настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска с восточных территорий, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые российские военные не смогли захватить во время почти четырехлетнего вторжения.

Мирный план, одобренный Россией, сократит территорию Украины на 20%. Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими. Линии фронта будут заморожены в Херсоне и Запорожье, а остальная часть этих двух регионов все еще будет принадлежать россиянам

- говорится в статье.

Авторы отмечают, что война в Украине "все больше напрягает континент". Так, генсек НАТО Марко Рютте предупредил в четверг, что Россия "придет за остальной Европой, если ее разжигание войны сейчас не будет остановлено".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет готов к президентским выборам, если международные партнеры смогут обеспечить безопасные условия.

В Германии предполагают, что Украине придется провести референдум для прекращения войны02.12.25, 13:17 • 5338 просмотров

Вадим Хлюдзинский

