Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума о передаче Донбасса России. Это происходит на фоне растущего давления со стороны США относительно согласия на условия нового мирного плана, который предусматривает сокращение территории Украины на 20%.
Подробности
Издание указывает, что Москва настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска с восточных территорий, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые российские военные не смогли захватить во время почти четырехлетнего вторжения.
Мирный план, одобренный Россией, сократит территорию Украины на 20%. Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими. Линии фронта будут заморожены в Херсоне и Запорожье, а остальная часть этих двух регионов все еще будет принадлежать россиянам
Авторы отмечают, что война в Украине "все больше напрягает континент". Так, генсек НАТО Марко Рютте предупредил в четверг, что Россия "придет за остальной Европой, если ее разжигание войны сейчас не будет остановлено".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет готов к президентским выборам, если международные партнеры смогут обеспечить безопасные условия.
