Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию

Россия не заканчивает свои войны сама, не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию. Об этом в новогоднем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, завершить войну россиян может заставить исключительно давление извне.

Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют "жест доброй воли". Так было во все годы, когда Россия с кем-то воевала, то есть во все годы ее существования. Это могут подтвердить все, на кого в разное время Москва войной шла. Польша, Турция, Финляндия, Сирия, Грузия, Абхазия, Осетия, Чечня – и этот список можно, можно продолжать бесконечно, потому что почти вся территория России собрана из войн. Вот с кем мы имеем дело - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас на Украину оказывается давление, потому что "до сих пор слишком часто правды избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах".

И поэтому мы боремся так. И доказываем, казалось бы, давно очевидные истины, что после оккупации Крыма, захвата части Донетчины и Луганщины, полномасштабного вторжения 24 февраля, после Бучи, Мариуполя, Оленевки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово – это просто приговор. Приговор общей международной безопасности. И каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ. Были ли эти наши аргументы услышаны? Очень надеемся. Согласились ли с нами? Не полностью. Пока что. И именно поэтому мы пока что говорим о 90, а не все 100 процентах готовности мирного соглашения - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России придется закончить войну, как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать.

