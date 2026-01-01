Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию

$42.390.17
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 15745 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 18438 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 16703 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 18672 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 18514 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 19264 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 22268 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20046 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17723 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16062 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 15752 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 23054 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 68815 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 69031 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 62709 просмотра
The New York Times

Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия никогда не заканчивает войны по собственному желанию, только под внешним давлением. Он подчеркнул, что верить кремлю на слово – это приговор международной безопасности.

Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию

Россия не заканчивает свои войны сама, не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию. Об этом в новогоднем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, завершить войну россиян может заставить исключительно давление извне.

Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют "жест доброй воли". Так было во все годы, когда Россия с кем-то воевала, то есть во все годы ее существования. Это могут подтвердить все, на кого в разное время Москва войной шла. Польша, Турция, Финляндия, Сирия, Грузия, Абхазия, Осетия, Чечня – и этот список можно, можно продолжать бесконечно, потому что почти вся территория России собрана из войн. Вот с кем мы имеем дело

- сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас на Украину оказывается давление, потому что "до сих пор слишком часто правды избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах".

И поэтому мы боремся так. И доказываем, казалось бы, давно очевидные истины, что после оккупации Крыма, захвата части Донетчины и Луганщины, полномасштабного вторжения 24 февраля, после Бучи, Мариуполя, Оленевки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово – это просто приговор. Приговор общей международной безопасности. И каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ. Были ли эти наши аргументы услышаны? Очень надеемся. Согласились ли с нами? Не полностью. Пока что. И именно поэтому мы пока что говорим о 90, а не все 100 процентах готовности мирного соглашения

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России придется закончить войну, как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина