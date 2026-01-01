"Тост, один на всех": Зеленский озвучил главное пожелание украинцев на Новый год

Украина верит в мир, борется за него и работает ради этого. Об этом в новогоднем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

Он пожелал, чтобы все наши защитники вернулись домой - "с фронта, из плена, из оккупации, чтобы были мы, чтобы была Украина.

Тост. Один на всех. Для миллионов украинцев. За воинов наших, которые сейчас на "нуле". За каждого, кто отдал жизнь ради Украины. За всех, кто ежедневно нас спасает и учит. За всех, кто всегда, и даже в эту ночь, на дежурстве. Пожарные, врачи, энергетики. За наших, которые вернулись из плена и которые этот Новый год встретят дома. За всех, кого мы ждем. За всех, кто нам помогает. За то, чтобы закончилась эта война. За то, чтобы мир наступил. За то, чтобы врагу ничего не удалось. И не удастся, пока вот так мы боремся, пока вот так мы держимся. Пока есть украинцами - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россии придется закончить войну, как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать.

