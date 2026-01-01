$42.390.17
Эксклюзив
20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
The New York Times

"Тост, один на всех": Зеленский озвучил главное пожелание украинцев на Новый год

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении выразил веру Украины в мир и борьбу за него. Он пожелал возвращения защитников домой и подчеркнул важность единства.

"Тост, один на всех": Зеленский озвучил главное пожелание украинцев на Новый год

Украина верит в мир, борется за него и работает ради этого. Об этом в новогоднем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

Он пожелал, чтобы все наши защитники вернулись домой - "с фронта, из плена, из оккупации, чтобы были мы, чтобы была Украина.

Тост. Один на всех. Для миллионов украинцев. За воинов наших, которые сейчас на "нуле". За каждого, кто отдал жизнь ради Украины. За всех, кто ежедневно нас спасает и учит. За всех, кто всегда, и даже в эту ночь, на дежурстве. Пожарные, врачи, энергетики. За наших, которые вернулись из плена и которые этот Новый год встретят дома. За всех, кого мы ждем. За всех, кто нам помогает. За то, чтобы закончилась эта война. За то, чтобы мир наступил. За то, чтобы врагу ничего не удалось. И не удастся, пока вот так мы боремся, пока вот так мы держимся. Пока есть украинцами

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россии придется закончить войну, как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать.

Моя подпись будет стоять под сильным соглашением - Зеленский01.01.26, 00:12 • 1362 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Новый год
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина