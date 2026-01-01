"Тост, один на всіх": Зеленський озвучив головне побажання українців на Новий рік

Україна вірить в мир, бореться за нього і працює заради цього. Про це у новорічному зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Він побажав, щоб усі наші захисники повернулись додому - "з фронту, з полону, з окупації, щоб були ми, щоб була Україна.

Тост. Один на всіх. Для мільйонів українців. За воїнів наших, що зараз на "нулі". За кожного, хто віддав життя заради України. За всіх, хто щодня нас рятує й навчає. За всіх, хто завжди, і навіть у цю ніч, на чергуванні. Пожежні, лікарі, енергетики. За наших, які повернулися з полону і які цей Новий рік зустрінуть удома. За всіх, кого ми чекаємо. За всіх, хто нам допомагає. За те, щоб закінчилася ця війна. За те, щоб мир наступив. За те, щоб ворогу нічого не вдалось. І не вдасться, допоки ось так ми боремось, допоки ось так ми тримаємось. Допоки є українцями - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, ніж воювати.

