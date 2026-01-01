Мій підпис стоятиме під сильною угодою - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його підпис щодо гарантій безпеки стоятиме лише під сильною угодою. Будапештський папірець, або Мінська угода Україну не влаштовує. Про це Зеленський заявив у новорічному зверненні, передає УНН.

Деталі

"Наміри повинні стати гарантіями безпеки. А отже – бути ратифіковані. Конгресом Сполучених Штатів, європейськими парламентами, усіма партнерами. Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення. Щоб забезпечити всім сильний мир. Не на добу, тиждень чи два місяці – мир на роки. І тільки тоді це – дійсно успіх. України, Америки, Європи, насправді кожного народу, який хоче жити, а не воювати", - сказав Зеленський.

Він додав, що казав про це президенту США Дональду Трампу.

"Казав під час першої зустрічі, коли все могло закінчитися штормом для всіх нас, і під час нещодавньої зустрічі, яка дає надію нам усім. На те, що мир близько, він… він як ніколи можливий. І ми здатні забезпечити це разом", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода готова на 90%, а решта 10% дозволить визначити долю миру, долю України та Європи.

