Ексклюзив
20:23 • 5222 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 7968 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 11778 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 14018 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 14626 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 16741 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 19864 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19580 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17357 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15677 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Теги
Автори
Зеленський про мирну угоду: залишилося затвердити решту 10%, які визначать насправді все

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода готова на 90%, а решта 10% визначать долю миру, України та Європи. Він наголосив, що ці 10% необхідні для збереження мільйонів життів та єдності.

Зеленський про мирну угоду: залишилося затвердити решту 10%, які визначать насправді все

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода готова на 90%, а решта 10% дозволить визначити долю миру, долю України та Європи. Про це Зеленський заявив у новорічному зверненні, передає УНН.

Деталі

"За декілька хвилин настане новий рік. І я віддав би все, все на світі, щоб у цьому зверненні мати можливість сказати, що й мир настане за декілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все. І продовжує робити. Я повернувся до Києва вчора, о 6-й ранку. Наша команда провела в дорозі майже 50 годин. Мирна угода готова на 90%. Лишається десять. І це значно більше, ніж… ніж просто цифри. Це 10%, у яких насправді все. Це про 10%, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, те, як житимуть люди. 10% для збереження мільйонів життів. 10% рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі 100. 10% такої необхідної єдності та мудрості – української, американської, європейської, всього світу. 10% до миру", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що хоче, щоб всі були зараз на одній хвилі, однаково розуміли реальність, були озброєні, і не тільки на полі бою – були озброєні правдою.

Нагадаємо

За результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава української держави Володимир Зеленський заявив, що план припинення війни може бути повністю погоджений у січні 2026 року.

