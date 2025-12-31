Зеленський про мирну угоду: залишилося затвердити решту 10%, які визначать насправді все

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода готова на 90%, а решта 10% дозволить визначити долю миру, долю України та Європи. Про це Зеленський заявив у новорічному зверненні, передає УНН.

Деталі

"За декілька хвилин настане новий рік. І я віддав би все, все на світі, щоб у цьому зверненні мати можливість сказати, що й мир настане за декілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все. І продовжує робити. Я повернувся до Києва вчора, о 6-й ранку. Наша команда провела в дорозі майже 50 годин. Мирна угода готова на 90%. Лишається десять. І це значно більше, ніж… ніж просто цифри. Це 10%, у яких насправді все. Це про 10%, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, те, як житимуть люди. 10% для збереження мільйонів життів. 10% рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі 100. 10% такої необхідної єдності та мудрості – української, американської, європейської, всього світу. 10% до миру", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що хоче, щоб всі були зараз на одній хвилі, однаково розуміли реальність, були озброєні, і не тільки на полі бою – були озброєні правдою.

Нагадаємо

За результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава української держави Володимир Зеленський заявив, що план припинення війни може бути повністю погоджений у січні 2026 року.