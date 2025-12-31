Зеленский о мирном соглашении: осталось утвердить остальные 10%, которые определят на самом деле все

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%, а остальные 10% позволят определить судьбу мира, судьбу Украины и Европы. Об этом Зеленский заявил в новогоднем обращении, передает УНН.

Детали

"Через несколько минут наступит новый год. И я отдал бы все, все на свете, чтобы в этом обращении иметь возможность сказать, что и мир наступит через несколько минут. К сожалению, я пока не могу этого сделать, но с чистой совестью я, мы все можем сказать, что Украина точно делает для мира все. И продолжает делать. Я вернулся в Киев вчера, в 6 утра. Наша команда провела в дороге почти 50 часов. Мирное соглашение готово на 90%. Остается десять. И это значительно больше, чем… чем просто цифры. Это 10%, в которых на самом деле все. Это о 10%, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, то, как будут жить люди. 10% для сохранения миллионов жизней. 10% решимости, которая нужна, чтобы мир заработал на все 100. 10% такого необходимого единства и мудрости – украинской, американской, европейской, всего мира. 10% к миру", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы все были сейчас на одной волне, одинаково понимали реальность, были вооружены, и не только на поле боя – были вооружены правдой.

Напомним

По результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что план прекращения войны может быть полностью согласован в январе 2026 года.