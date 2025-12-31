$42.390.17
Эксклюзив
20:23 • 6302 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 9246 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 12245 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 14454 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 14995 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 16981 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 20100 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19645 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17408 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15732 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Зеленский о мирном соглашении: осталось утвердить остальные 10%, которые определят на самом деле все

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%, а остальные 10% определят судьбу мира, Украины и Европы. Он подчеркнул, что эти 10% необходимы для сохранения миллионов жизней и единства.

Зеленский о мирном соглашении: осталось утвердить остальные 10%, которые определят на самом деле все

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%, а остальные 10% позволят определить судьбу мира, судьбу Украины и Европы. Об этом Зеленский заявил в новогоднем обращении, передает УНН.

Детали

"Через несколько минут наступит новый год. И я отдал бы все, все на свете, чтобы в этом обращении иметь возможность сказать, что и мир наступит через несколько минут. К сожалению, я пока не могу этого сделать, но с чистой совестью я, мы все можем сказать, что Украина точно делает для мира все. И продолжает делать. Я вернулся в Киев вчера, в 6 утра. Наша команда провела в дороге почти 50 часов. Мирное соглашение готово на 90%. Остается десять. И это значительно больше, чем… чем просто цифры. Это 10%, в которых на самом деле все. Это о 10%, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, то, как будут жить люди. 10% для сохранения миллионов жизней. 10% решимости, которая нужна, чтобы мир заработал на все 100. 10% такого необходимого единства и мудрости – украинской, американской, европейской, всего мира. 10% к миру", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы все были сейчас на одной волне, одинаково понимали реальность, были вооружены, и не только на поле боя – были вооружены правдой.

Напомним

По результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что план прекращения войны может быть полностью согласован в январе 2026 года.

Павел Башинский

