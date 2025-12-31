Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього: Зеленський привітав українців із Новим Роком

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 294 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 6896 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 12885 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 14545 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 14257 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 13819 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13290 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14849 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27960 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 66106 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.5м/с
79%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 13140 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 10752 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 7908 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 4894 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 5322 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 56407 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 58715 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 53145 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 80732 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 77492 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тетяна Бережна
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 3268 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 5134 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 8152 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 19694 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 66106 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього: Зеленський привітав українців із Новим Роком

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком. Він наголосив, що 2025 рік став можливим завдяки українським захисникам.

Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього: Зеленський привітав українців із Новим Роком

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім новим Роком і наголосив, що 2025-й став можливим завдяки нашим захисникам, передає УНН.

Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців. Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам – тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність 

- наголосив Президент.

За його словами, "далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою".

Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність – те, що попри все. Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці! 

- резюмував Зеленський.

Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах30.12.25, 17:00 • 42276 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Новий рік
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна