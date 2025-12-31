Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього: Зеленський привітав українців із Новим Роком

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім новим Роком і наголосив, що 2025-й став можливим завдяки нашим захисникам, передає УНН.

Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців. Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам – тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність - наголосив Президент.

За його словами, "далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою".

Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність – те, що попри все. Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці! - резюмував Зеленський.

