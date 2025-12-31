$42.390.17
49.860.20
ukenru
Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого: Зеленский поздравил украинцев с Новым Годом

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что 2025 год стал возможным благодаря украинским защитникам.

Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого: Зеленский поздравил украинцев с Новым Годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом и подчеркнул, что 2025-й стал возможным благодаря нашим защитникам, передает УНН.

Еще один год проходит, завоеванный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство 

- подчеркнул Президент.

По его словам, "дальше вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой".

Берем с собой способность к совместному действию и человечность – то, что несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы! 

- резюмировал Зеленский.

Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах30.12.25, 17:00 • 42291 просмотр

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Новый год
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина