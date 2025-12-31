Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого: Зеленский поздравил украинцев с Новым Годом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что 2025 год стал возможным благодаря украинским защитникам.
Еще один год проходит, завоеванный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство
По его словам, "дальше вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой".
Берем с собой способность к совместному действию и человечность – то, что несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!
