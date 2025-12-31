Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого: Зеленский поздравил украинцев с Новым Годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом и подчеркнул, что 2025-й стал возможным благодаря нашим защитникам, передает УНН.

Еще один год проходит, завоеванный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство