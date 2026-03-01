$43.210.00
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 27158 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 47796 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 57472 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 69590 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 72281 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 70812 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 52524 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53339 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 55898 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Папа Римський Лев зробив емоційне звернення до світу через ситуацію на Сході

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Папа Римський закликав сторони конфлікту взяти на себе моральну відповідальність і зупинити ескалацію насильства. Він наголосив, що стабільність і мир досягаються лише через діалог, а не погрози чи застосування сили.

Папа Римський Лев зробив емоційне звернення до світу через ситуацію на Сході

Папа Римський  у неділю під час щотижневого звернення до паломників на площі Святого Петра у Ватикані заявив, що з глибоким занепокоєнням стежить за розвитком подій і закликав сторони зупинити "спіраль насильства". Про це він сказав під час своєї промови, передає УНН із посиланням на Sky News. 

У зверненні понтифік наголосив, що учасники протистояння мають "взяти на себе моральну відповідальність" і припинити ескалацію "до того, як вона стане непоправною прірвою".

Я звертаюся з щирим закликом до сторін, залучених у конфлікт, взяти на себе моральну відповідальність і зупинити спіраль насильства, перш ніж вона перетвориться на безповоротну прірву 

- зазначив Папа Лев.

Він також підкреслив, що шлях до стабільності та миру не лежить через погрози чи застосування сили.

Стабільність і мир не будуються на взаємних погрозах чи за допомогою зброї… а лише через розумний, щирий і відповідальний діалог 

- додав понтифік.

Контекст

Нагадаємо, кінець лютого 2026 року в Ірані пройшов під знаком двох паралельних подій: нової хвилі студентських протестів і різкої воєнної ескалації довкола країни.

Після відновлення навчання в низці університетів почалися студентські акції, які швидко поширювалися на нові кампуси. У повідомленнях йшлося про гасла проти влади та сутички з силовими структурами, зокрема з добровольчими формуваннями "Басідж", що пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції. Влада водночас публічно наголошувала на "червоних лініях", а також повідомлялося про дисциплінарні заходи щодо учасників (зокрема відсторонення) і про нагляд прокуратури за справами.

Наприкінці місяця фіксувалися виступи антиурядового характеру в різних провінціях під час 40-денних поминальних заходів, що традиційно стають точкою мобілізації після резонансних загибелей.

28 лютого міжнародні медіа повідомили про масштабні удари США та Ізраїлю по цілях в Ірані та вибухи в кількох містах. На цьому тлі Reuters описував паніку, черги на заправках, спроби людей виїжджати з міст і тимчасове закриття навчальних закладів.

А у пакистанському портовому місті Карачі 1 березня шестеро протестувальників загинули, ще 20 людей дістали поранення під час спроби штурму добре укріпленого комплексу консульства США. Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9 людей.

Олександра Василенко

Світ
Сутички
Ізраїль
Reuters
Сполучені Штати Америки
Ватикан
Іран