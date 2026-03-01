Папа Римський Лев зробив емоційне звернення до світу через ситуацію на Сході

Папа Римський у неділю під час щотижневого звернення до паломників на площі Святого Петра у Ватикані заявив, що з глибоким занепокоєнням стежить за розвитком подій і закликав сторони зупинити "спіраль насильства". Про це він сказав під час своєї промови, передає УНН із посиланням на Sky News.

У зверненні понтифік наголосив, що учасники протистояння мають "взяти на себе моральну відповідальність" і припинити ескалацію "до того, як вона стане непоправною прірвою".

Я звертаюся з щирим закликом до сторін, залучених у конфлікт, взяти на себе моральну відповідальність і зупинити спіраль насильства, перш ніж вона перетвориться на безповоротну прірву - зазначив Папа Лев.

Він також підкреслив, що шлях до стабільності та миру не лежить через погрози чи застосування сили.

Стабільність і мир не будуються на взаємних погрозах чи за допомогою зброї… а лише через розумний, щирий і відповідальний діалог - додав понтифік.

Контекст

Нагадаємо, кінець лютого 2026 року в Ірані пройшов під знаком двох паралельних подій: нової хвилі студентських протестів і різкої воєнної ескалації довкола країни.

Після відновлення навчання в низці університетів почалися студентські акції, які швидко поширювалися на нові кампуси. У повідомленнях йшлося про гасла проти влади та сутички з силовими структурами, зокрема з добровольчими формуваннями "Басідж", що пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції. Влада водночас публічно наголошувала на "червоних лініях", а також повідомлялося про дисциплінарні заходи щодо учасників (зокрема відсторонення) і про нагляд прокуратури за справами.

Наприкінці місяця фіксувалися виступи антиурядового характеру в різних провінціях під час 40-денних поминальних заходів, що традиційно стають точкою мобілізації після резонансних загибелей.

28 лютого міжнародні медіа повідомили про масштабні удари США та Ізраїлю по цілях в Ірані та вибухи в кількох містах. На цьому тлі Reuters описував паніку, черги на заправках, спроби людей виїжджати з міст і тимчасове закриття навчальних закладів.

А у пакистанському портовому місті Карачі 1 березня шестеро протестувальників загинули, ще 20 людей дістали поранення під час спроби штурму добре укріпленого комплексу консульства США. Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9 людей.