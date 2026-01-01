Моя подпись будет стоять под сильным соглашением - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его подпись под гарантиями безопасности будет стоять только под сильным соглашением. Будапештская бумажка или Минское соглашение Украину не устраивает. Об этом Зеленский заявил в новогоднем обращении, передает УНН.

Подробности

"Намерения должны стать гарантиями безопасности. А значит – быть ратифицированы. Конгрессом Соединенных Штатов, европейскими парламентами, всеми партнерами. Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение. Чтобы обеспечить всем сильный мир. Не на сутки, неделю или два месяца – мир на годы. И только тогда это – действительно успех. Украины, Америки, Европы, на самом деле каждого народа, который хочет жить, а не воевать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что говорил об этом президенту США Дональду Трампу.

"Говорил во время первой встречи, когда все могло закончиться штормом для всех нас, и во время недавней встречи, которая дает надежду нам всем. На то, что мир близко, он… он как никогда возможен. И мы способны обеспечить это вместе", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%, а остальные 10% позволят определить судьбу мира, судьбу Украины и Европы.

