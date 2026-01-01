$42.390.17
Эксклюзив
20:23 • 5880 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 8704 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 12035 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 14262 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 14822 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 16876 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 19994 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19618 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17384 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15709 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Моя подпись будет стоять под сильным соглашением - Зеленский

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет только сильное соглашение о гарантиях безопасности, отвергая Будапештский меморандум и Минские договоренности. Он подчеркнул, что соглашение должно быть ратифицировано партнерами для обеспечения длительного мира.

Моя подпись будет стоять под сильным соглашением - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его подпись под гарантиями безопасности будет стоять только под сильным соглашением. Будапештская бумажка или Минское соглашение Украину не устраивает. Об этом Зеленский заявил в новогоднем обращении, передает УНН.

Подробности

"Намерения должны стать гарантиями безопасности. А значит – быть ратифицированы. Конгрессом Соединенных Штатов, европейскими парламентами, всеми партнерами. Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение. Чтобы обеспечить всем сильный мир. Не на сутки, неделю или два месяца – мир на годы. И только тогда это – действительно успех. Украины, Америки, Европы, на самом деле каждого народа, который хочет жить, а не воевать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что говорил об этом президенту США Дональду Трампу.

"Говорил во время первой встречи, когда все могло закончиться штормом для всех нас, и во время недавней встречи, которая дает надежду нам всем. На то, что мир близко, он… он как никогда возможен. И мы способны обеспечить это вместе", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%, а остальные 10% позволят определить судьбу мира, судьбу Украины и Европы.

